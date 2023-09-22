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ЄС відклав запуск нової системи прикордонного контролю до травня 2025 року

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
ЄС відклав запуск нової системи прикордонного контролю до травня 2025 року

Як повідомляє портал Schengenvisainfo з посиланням на коментар офіційного представника ЄС, Євросоюз відклав запуск системи контролю на кордонах ETIAS до травня 2025 року.

Нагадаємо, раніше систему відстеження поїздок для громадян, яким не потрібна віза до Шенгенської зони (EES), планували запустити до 2024 року.

За словами джерела, «спочатку ми сподівалися, що EES почне працювати до кінця цього року або, найпізніше, до початку наступного року. Через непередбачені затримки стало очевидним, що ці терміни недосяжні. В результаті впровадження ETIAS було перенесено на травень 2025 з можливістю подальшої відстрочки».

EES — ще одна система прикордонного контролю, яка відстежуватиме, зокрема, поїздки до ЄС громадян за короткостроковою візою. Обидві системи пов’язані, а ETIAS може працювати без EES. Введення першої системи буде можливим через п’ять-шість місяців після введення другої. При цьому датою запуску EES досі залишається 2024 рік.

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