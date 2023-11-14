ЄС кардинально змінює процедуру отримання шенгенської візи

Рада Європейського Союзу дала добро на цифровізацію процедури подання заяви на отримання шенгенської візи — і це означає, що незабаром ЄС кардинально змінить процедуру її отримання. Основна суть у тому, що туристи з країн, що не входять до зони Шенгену, зможуть подати заяву на отримання документа онлайн, без необхідності відвідувати консульство чи посольство та чекати на відповідь на свою заяву.

Як запевняють представники ЄС, система онлайн-заявок спростить весь процес, дозволяючи національним адміністраціям реагувати на запити на отримання візи швидше та ефективно. «Це спростить процес подання заявок для мандрівників і водночас полегшить навантаження на національні адміністрації, які зможуть реагувати швидше і ефективно», – заявив Фернандо Гранде-Марласка Гомес, виконуючий обов’язки міністра внутрішніх справ Іспанії.

Для переходу на нові рейки необхідне створення платформи для подання заяв на отримання візи в ЄС. а також сплатити візові збори. На тій же платформі вони отримають повідомлення про своє рішення щодо візи та явка до консульства стане практично непотрібною, за винятком осіб, які вперше подають заяву, осіб з новим проїзним документом та осіб із простроченими біометричними даними. Також відповідно до нових правил візову наклейку буде замінено на «безпечніший і складніший» штрих-код з криптографічним підписом — тобто обіцяють зниження ризику підробки та крадіжки візових наклейок.

Відповіді на основні питання туристів дано такі:

Як це працюватиме? Комісія ЄС створить візову платформу. За винятком деяких виняткових випадків, заяви на отримання шенгенської візи подаватимуться через єдиний веб-сайт. Цей сайт, що належить ЄС, перенаправить заяву до національних візових систем відповідного члена спілки. Тобто все буде здійснюватися на єдиному сайті, будь-яку країну ЄС зібрався турист. Система передасть заповнені заяви до національної візової системи країни, куди планується поїздка. Заявники на отримання візи зможуть завантажувати електронні копії своїх проїзних та підтверджуючих документів на веб-сайт, підготовлений ЄС. Всі дані, які вимагаються для візи, будуть доступні на сайті Заявники також зможуть сплатити візовий збір через цей сайт. Результати розгляду запитів на отримання візи також будуть надіслані заявникам через цей сайт.

Як подати заявку? Туристу, якому буде потрібний шенген, буде необхідно створити обліковий запис у системі. Там він заповнить форму заявки та завантажить необхідні документи. Потім він заповнить заявку, сплативши візовий збір онлайн. Там же можна буде стежити за статусом заявки, і щойно віза буде схвалена, заявники зможуть отримати доступ до неї онлайн.

Де подати заявку? Заявники зможуть отримати доступ до всіх поданих ними заяв на отримання візи з одного облікового запису. Комісія передбачає поетапну відмову від національних порталів кожної держави-члена та заміну їх єдиною платформою додатків на рівні ЄС. Національні платформи будуть припинені протягом 5 років після набрання чинності заявою.

Хто буде винятком із загального порядку? Особисто до консульства за отриманням шенгенської візи доведеться туристам, які вперше оформляють візу. Також це буде потрібне тим, чиї біометричні дані вже недійсні, а також тим, у кого новий проїзний документ (паспорт).

Коли це почне працювати? На даний момент ЄС готовить необхідну інфраструктуру. Розробка платформи цифрових програм через Систему туристичної інформації та дозволів на поїздки ЄС (ETIAS) розпочнеться у 2024 році. Імовірно, прийом перших заявок розпочнеться з 2026 року. Після п’ятирічного перехідного періоду всі країни-члени почнуть використовувати систему цифрових заявок у 2031 році.