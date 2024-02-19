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ЄСТуризм

Аеропорти Європи відмовляться від правила “100 мілілітрів рідини”

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Аеропорти Європи відмовляться від правила
Photo by K Hsu on Unsplash

Правило “не більше 100 мілілітрів рідини в багажі”, мабуть, буде скасовано практично у всій Європі завдяки новим 3D-сканерам та вдосконаленій рентгенівській техніці, яка може визначати вибухові речовини.

Як повідомляє Time Out, два іспанські аеропорти – Мадрид Барахас та Барселона Ель-Прат – вносять зміни цього року, так що мандрівникам більше не доведеться думати про те, щоб обмежувати рідини та виймати електроніку зі своїх сумок. Аеропорт Пальма-де-Майорка має наслідувати їх до кінця року, а потім будуть вноситись зміни в Малазі, Коста-дель-Соль, в 2025 році.

Аеропорт Амстердама Схіпхол також пом’якшив правила з рідин завдяки сканерам ще в 2021 році, а аеропорти Риму Фьюмічіно і Леонардо да Вінчі – ще два хаби в Італії, які впровадили C3.

Нове обладнання для сканування, офіційно зване C3 – стандартною системою виявлення вибухових речовин у ручній поклажі (EDS-CB), виводить безпеку в аеропортах на новий рівень, скорочуючи черги та затримки. Багато країн оголосили про плани поступово впроваджувати його, і декілька вже зробили це. У квітні минулого року аеропорт Лондон-Сіті почав використовувати сканери C3, а Лідс Бредфорд оголосив про плани зробити те саме в новому році. Ірландія проводить випробування в аеропортах Дубліна та Корка, а в аеропорту Шеннон вони вже встановлені.

Для США ця технологія не нова – аеропорти Атланти Хартсфілд-Джексон та Чикаго О’Хара використовують її вже багато років.

Передбачається, що Лондон Гатвік та Хітроу впровадять цю систему до початку наступного року. Аеропорт Париж-Орлі випробовує технологію у своєму терміналі 3 з жовтня та продовжить до того ж періоду 2024 року. Аеропорт Женеви також почав експериментувати з новою технологією, але поки що не оголосив про впровадження на постійній основі.

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