За туристом ганялися пляжем у Хургаді, вимагаючи чайові: постраждалий дав усім цінну, але безкоштовну пораду

«Моя порада: просто перестаньте давати чайові. І я даю його вам безкоштовно», – із такою заявою на сторінках видання The Sun виступив турист, який посів по-своєму логічну позицію. Він нагадує, що базово чайові — справа добровільна і є подякою за відмінний сервіс, тому турист звернувся до всіх закладів громадського харчування та готельних послуг, зажадавши зняти плату за обслуговування за визначенням, тобто, так звані чайові, що включаються до рахунку окремим рядком.

Як він заявляє, дійти такої позиції йому далося нелегко. Наприклад, у Хургаді, за словами туриста, за ним «ганялися пляжем», вимагаючи чайові. «Я навмисно проігнорував конверт із чайовими у своєму номері тільки для того, щоб одного прекрасного дня по пляжу за мною погнався прибиральник, який прагне нагадати мені, що я можу висловити свою вдячність чаєвими», – не без гумору розповів турист.

Він зазначає, що «чомусь» у питанні чайових усі воліють орієнтуватися на США, де нерідко плата за обслуговування сягає 20%… При цьому добровільно такі працівники навряд чи щось отримали б. «Через болісне повільне обслуговування потрібно 20 хвилин, щоб знайти когось, хто міг би зібрати достатньо енергії, щоб роздрукувати мій рахунок. Що було дивно, враховуючи прагнення мого офіціанта отримати мої гроші, починаючи з 20-відсоткової плати за обслуговування, що не підлягає обговоренню, доданої, мабуть, для того, щоб персонал міг дозволити собі базове медичне обслуговування», – розповідає турист про свій досвід у Саут-Біч.

«Чому ми не можемо бути схожим на Японію, де чайові вважаються образою?» – далі запитує експерт. За його словами, саме там у токійському ресторані він забув про свою нелюбов до чайових і «по розсіяності» залишив їх для офіціанта. Однак той наздогнав його за кілька секунд на виході з ресторану, щоб повернути ті гроші. «Він просто пишався тим, що виконує свою роботу», – додав експерт, проте визнав, що запити на більші чайові та плату за обслуговування нікуди не подінуться. Занадто багато галузей хочуть змусити туриста розщедритися на речі, які колись були безкоштовними.