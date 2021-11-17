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Єгипет та Індонезія обговорили розширення співробітництва в галузі туризму та старожитностей

Євгеній Подольський

Халед Ель-Енані, міністр туризму та старожитностей Єгипту, зустрівся з Лутфі Рауфом, послом Індонезії в Каїрі, та делегацією, що його супроводжує, щоб обговорити розширення двостороннього співробітництва в галузі туризму та старожитностей.

На зустрічі також була присутня Далія Абдель-Фаттах, генеральний інспектор відділу міжнародних відносин та угод Міністерства туризму.

На зустрічі обговорювалися шляхи збільшення туристичного руху між двома країнами, обмін досвідом у галузі туризму та археологічних робіт, а також інвестиції у нові туристичні місця.

Посол Індонезії наголосив на глибині відносин між двома країнами, висловивши радість від того, що він зайняв свою посаду в Єгипті майже рік тому, протягом якого він відвідав низку туристичних місць.

Він високо оцінив красу та різноманітність єгипетських туристичних місць, а також давню єгипетську цивілізацію. Він також високо оцінив суворість запобіжних заходів, які застосовуються на єгипетських археологічних об’єктах і в музеях по всій країні під час пандемії COVID-19.

Міжнародні польоти до всіх єгипетських аеропортів було припинено 19 березня 2020 року в рамках зусиль уряду щодо стримування поширення пандемії COVID-19. В’їзний туризм відновився лише 1 липня 2020 року у трьох провінціях як перший етап, а саме на Червоному морі, Південному Синаї та в Матрусі. Туристична діяльність у Луксорі та Асуані відновилася на початку вересня 2021 року, а плавучим готелям було дозволено відновити роботу у жовтні 2021 року.

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