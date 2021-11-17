Египет и Индонезия обсудили расширение сотрудничества в области туризма и древностей

Халед Эль-Энани, министр туризма и древностей Египта, встретился с Лутфи Рауфом, послом Индонезии в Каире, и сопровождающей его делегацией, чтобы обсудить расширение двустороннего сотрудничества в области туризма и древностей.

На встрече также присутствовала Далия Абдель-Фаттах, генеральный инспектор отдела международных отношений и соглашений Министерства туризма.

На встрече обсуждались пути увеличения туристического движения между двумя странами, обмен опытом в области туризма и археологических работ, а также инвестиции в новые туристические места.

Посол Индонезии подчеркнул глубину отношений между двумя странами, выразив радость от того, что он занял свой пост в Египте почти год назад, в течение которого он посетил ряд туристических мест.

Он высоко оценил красоту и разнообразие египетских туристических мест, а также древнюю египетскую цивилизацию. Он также высоко оценил строгость мер предосторожности, которые применяются на египетских археологических объектах и в музеях по всей стране во время пандемии COVID-19.

Международные полеты во все египетские аэропорты были приостановлены 19 марта 2020 года в рамках усилий правительства по сдерживанию распространения пандемии COVID-19. Въездной туризм возобновился только 1 июля 2020 года в трех провинциях в качестве первого этапа, а именно на Красном море, Южном Синае и в Матрухе. Туристическая деятельность в Луксоре и Асуане возобновилась в начале сентября 2021 года, а плавучим отелям было разрешено возобновить работу в октябре 2021 года.