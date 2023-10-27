Всі розділи
ГоловнаЄгипетВибухи пролунали у двох курортних містах Єгипту на Червоному морі, є поранені
ЄгипетІзраїльТуризм

Вибухи пролунали у двох курортних містах Єгипту на Червоному морі, є поранені

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Вибухи пролунали у двох курортних містах Єгипту на Червоному морі, є поранені

У п’ятницю, 27 жовтня, ракета впала на єгипетське місто Таба в 220 км від кордону з Ізраїлем, поранення отримали 6 людей, ще один снаряд потрапив до міста Нувейба.

Про це повідомив Reuters із посиланням на два джерела в єгипетських органах безпеки.

Повідомляється, що ніхто не взяв на себе відповідальність, але єгипетський державний телеканал Al-Qahera News повідомив, що попадання ракети, ймовірно, пов’язане з бойовими діями між бойовиками ХАМАС та ізраїльськими військовими навколо Гази.

Очевидно, ракета потрапила біля станції швидкої допомоги та житлового будинку. За даними міністерства охорони здоров’я Єгипту, 6 людей отримали поранення, 4 з них уже виписали з лікарні.

Ще один снаряд міг залетіти до єгипетського міста Нувейба за 70 км від кордону з Ізраїлем.

Свідки в обох місцях, які попросили не називати їхніх імен, підтвердили вибухи та задимлення. Ізраїльські військові заявили, що їм відомо про інцидент за межами своїх кордонів.

Міста Таба та Нувейба розташовані на Синайському півострові в Єгипті, популярні серед туристів.

Новини партнерів

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Ізраїльських туристів закликали терміново залишити Туреччину

Ізраїль
Туристів закликали терміново залишити Туреччину, названо і причину —...

Війна Ізраїлю з ХАМАС: чи безпечно зараз їздити до Туреччини, Єгипту та Йорданії

Єгипет
Уряди країн-членів ЄС вже застерегли громадян від поїздок до...

Поліцейський у Єгипті розстріляв автобус із ізраїльськими туристами

Єгипет
Арабські ЗМІ повідомляють про загибель кількох людей у Єгипті,...

Найбільші авіакомпанії Європи скасували польоти до Ізраїлю

ЄС
Німецька авіакомпанія Lufthansa скоротить польоти до Ізраїлю після того,...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаLifeStyleРосіяCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19курйозВійна РФ проти УкраїниПоради туристамЄвропакоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму