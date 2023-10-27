Вибухи пролунали у двох курортних містах Єгипту на Червоному морі, є поранені

У п’ятницю, 27 жовтня, ракета впала на єгипетське місто Таба в 220 км від кордону з Ізраїлем, поранення отримали 6 людей, ще один снаряд потрапив до міста Нувейба.

Про це повідомив Reuters із посиланням на два джерела в єгипетських органах безпеки.

Повідомляється, що ніхто не взяв на себе відповідальність, але єгипетський державний телеканал Al-Qahera News повідомив, що попадання ракети, ймовірно, пов’язане з бойовими діями між бойовиками ХАМАС та ізраїльськими військовими навколо Гази.

Очевидно, ракета потрапила біля станції швидкої допомоги та житлового будинку. За даними міністерства охорони здоров’я Єгипту, 6 людей отримали поранення, 4 з них уже виписали з лікарні.

Ще один снаряд міг залетіти до єгипетського міста Нувейба за 70 км від кордону з Ізраїлем.

Свідки в обох місцях, які попросили не називати їхніх імен, підтвердили вибухи та задимлення. Ізраїльські військові заявили, що їм відомо про інцидент за межами своїх кордонів.

Міста Таба та Нувейба розташовані на Синайському півострові в Єгипті, популярні серед туристів.