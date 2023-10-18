Війна Ізраїлю з ХАМАС: чи безпечно зараз їздити до Туреччини, Єгипту та Йорданії

Уряди країн-членів ЄС вже застерегли громадян від поїздок до Ізраїлю та на окуповані палестинські території, окрім найнеобхідніших. Висловлюються побоювання, що популярні у туристів країни близькосхідного регіону можуть бути потенційно небезпечними.

Ізраїль продовжує обстрілювати сектор Газа, в якому проживає понад 2 млн людей, після того, як 7 жовтня бойовики угруповання ХАМАС напали на єврейську державу.

Теракт, скоєний ХАМАС, забрав життя понад 1400 людей в Ізраїлі. В результаті ізраїльських бомбардувань у відповідь у Газі загинуло майже 2700 людей.

Крім того, мандрівникам слід також виявляти обережність при відвідуванні деяких районів країн, що межують з Ізраїлем. Розповідаємо, що потрібно знати, якщо ви запланували поїздку до Єгипту, Йорданії чи Туреччини.

Ситуація у Єгипті

Хоча Єгипет має спільний кордон із сектором Газа та Ізраїлем через Синайський півострів, країна не втягнута у конфлікт.

Багато хто закликає до відкриття прикордонного переходу Рафах для того, щоб палестинці з Гази, особи з подвійним громадянством або просто іноземці могли виїхати в безпечне місце, але наразі КПП закрито.

Щодо міжнародних поїздок, то кордони Єгипту залишаються відкритими, а авіакомпанії та оператори пакетних турів продовжують роботу в країні у звичайному режимі.

Рейси до Єгипту не проходять через повітряний простір Ізраїлю і поки що не постраждали від конфлікту.

Більшість великих міст та основних туристичних об’єктів Єгипту розташовані далеко від кордону з Ізраїлем та сектором Газа.

Найближчий – пляжний курорт Шарм-ель-Шейх, причому до кордону з Ізраїлем понад дві з половиною години їзди, а до кордону з сектором Газа – понад п’ять годин.

Каїр, Олександрія, Хургада та Луксор розташовані ще далі.

Рекомендується зберігати пильність і бути обережними на туристичних і релігійних об’єктах, а також у місцях масового скупчення людей в Олександрії, де нещодавно єгипетський поліцейський застрелив двох ізраїльських туристів і єгипетського гіда.

Деякі країни ЄС наполегливо рекомендують утриматися від поїздок до провінції Північний Синай, що межує з Ізраїлем та сектором Газа, включаючи дорогу Таба-Суец.

Йорданія „відкрита для туристів“

Йорданія має спільний кордон із Ізраїлем та Західним берегом річки Йордан (одна з окупованих палестинських територій), а також із Сирією.

Більшість туристичних напрямків в Йорданії залишаються незайманими нинішньою кризою, а рейси до аеропортів Аммана та Акаби продовжують виконуватися у звичайному режимі.

Рада з туризму Йорданії опублікувала заяву, в якій наголошується, що країна є „безпечним та гостинним напрямком для туристів з усього світу“. „Наша відданість забезпеченню безпеки та благополуччя всіх відвідувачів залишається непохитною“, – йдеться у заяві.

Тому якщо ви забронювали пакетний відпочинок і вирішили скасувати тур, вам навряд чи повернуть гроші.

Туреччина: далеко від війни

Деякі мандрівники висловлюють побоювання щодо відпочинку в Туреччині, незважаючи на те, що ця країна не має спільного кордону з Ізраїлем і знаходиться на відстані 879 км від єврейської держави.

Війна Ізраїлю проти ХАМАСу ніяк не впливає на поїздки до Туреччини.

Туристичні центри, включаючи Стамбул, Анталію та Каппадокію, а також прибережні курорти залишаються незайманими конфліктом, а авіакомпанії працюють у звичайному режимі. Рекомендується відмовитися від поїздок у будь-яку точку в радіусі 10 км від кордону з Сирією, а також від усіх поїздок до Сірнаку та провінції Хаккарі, крім найнеобхідніших.