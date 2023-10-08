Поліцейський у Єгипті розстріляв автобус із ізраїльськими туристами

Арабські ЗМІ повідомляють про загибель кількох людей у Єгипті, де, за попередніми даними, співробітник поліції відкрив вогонь по туристичній групі.

Як повідомляє Sky News Arabia, автобус із туристами був обстріляний в Олександрії. За інформацією джерела телеканалу, “співробітник поліції, який перебував на посаді в цьому районі для забезпечення безпеки, відкрив безладну стрілянину з особистої зброї”.

За даними каналу, загинули двоє ізраїльтян та один єгиптянин. Декілька людей поранено.

Через нетривалий час МЗС Ізраїлю підтвердило загибель двох співгромадян та єгипетського гіда. За даними відомства, ще одного ізраїльтянина поранено.

Напад ХАМАС на Ізраїль

Учора, 7 жовтня, бойовики ХАМАС із сектору Газа зайшли на південь Ізраїлю. Цьому передували численні ракетні удари територією Ізраїлю.

Вночі обидві сторони обмінялися ракетними ударами, а вранці угруповання “Хезболла” взяло відповідальність за обстріли, що проводилися з Лівану. ЦАХАЛ завдав ударів у відповідь.

Обидві сторони повідомляють про тисячі постраждалих та сотні загиблих. Внаслідок бойових дій в Ізраїлі також могла загинути українка. Але поки що офіційного доказу цього немає.

Також ЗМІ повідомлю, що внаслідок ізраїльських бомбардувань Сектору Газа було ліквідовано одного з лідерів ХАМАСу Аймана Юніса.