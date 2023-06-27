Вони залишають Туреччину та обирають Єгипет: у Туреччині констатували провал цінової політики

За збереження поточної цінової політики Туреччина ніколи не досягне заявленої мети за кількістю туристів. Вона вже дочекалася того, що туристи залишають Туреччину і обирають Єгипет через суттєву різницю в ціні. І є ризик, що ситуація лише погіршуватиметься. Так цитує турецьке видання Yeniakit слова гендиректора Sager Travel Догана Сагера.

«Наприклад, ціна 4-денного пакету в розкішному готелі в Анталії складає 100 тисяч турецьких лір, у той час як 4-денний пакет той же мережевий готель у Єгипті коштує 24 тис. турецьких лір, тому туристи залишають Туреччину та вирушають до Єгипту», – Заявив він.

При цьому ще минулий рік, за його словами, вселяв оптимізм — після всіх труднощів, пережитих у процесі пандемії, сезон 2022 був дуже плідним у всіх відносинах. Але 2023 буде набагато складнішим.

Серед основних причин експертом названо «неправильну та непослідовну цінову політику багатьох готелів», а також нездатність підготувати нові маршрути відвідування та невміння ефективно проводити рекламну та маркетингову діяльність за кордоном. Через всі ці причини вельми сумнівним є досягнення мети, яку озвучив міністр культури і туризму Мехмет Нурі Ерсой: «У туристичному секторі планується отримати дохід у розмірі 100 мільярдів доларів протягом 5 років».

«Ми не можемо досягти цієї мети з нашою нинішньою політикою у галузі туризму. Наприклад, ціна пакету на 4 ночі в розкішному готелі в Анталії складає 100 тисяч лір, тоді як у тому ж мережевому готелі в Єгипті вартість пакета на 4 ночі складає 24 тисячі лір, тому туристи залишають Туреччину та їдуть до Єгипту. При складанні бюджету ми також маємо дивитися на ціни країн, що конкурують. Причому ми повинні змінити нашу цінову політику, беручи до уваги економічну структуру країн, що відвідують нас, щоб туристи, які приїжджають до нас, воліли в першу чергу нашу країну», – заявив пан Сагер. При цьому він окремо підкреслив — не йдеться про те, що ціни мають бути знижені до мінімуму, але вони мають бути збалансовані з попитом туристів та їх платоспроможністю.

Також він розкритикував і концепцію “все включено”. «Іноземні туристи, які приїжджають із концепцією готелю «все включено», що застосовується в Егейському та Середземноморському регіонах, ніколи не залишають готель протягом 10 днів. Дні відпочинку. Майже ніхто не виїжджає, щоб побачити Аспендос, історичний замок Анталії та водоспад Манавгат. Я не кажу, що турист не повинен їхати на море, але в турпакет, що продається, повинна входити культурно-туристична програма, щоб турист міг розповісти про нашу історичну красу, повернувшись у свою країну», – заявив експерт, але далі він знову повернувся до «хворого питання» цін.

«Нам необхідно враховувати, що наразі світ переживає масштабну економічну кризу. Навіть ті, хто не має фінансових труднощів, шукають турпакети з меншим бюджетом в інших країнах. Якщо нам пощастить, ми отримаємо навряд чи 60% кількості туристів, яких ми привезли в 2022 році», – заявив пан Сагер, підкресливши, що висновки зроблено вже на практиці.

«Літній сезон у туризмі зазвичай починається 15 квітня та триває до 15 жовтня. Якщо надворі кінець червня, а сезон в Анталії ще не розпочався, то це серйозна проблема. У всіх регіонах у квітні, травні та червні ми були значно нижчими за очікування. Єдине на що нам залишається сподіватися, що ми не зіткнемося з цим у місяці, що залишилися, і що наша галузь побачить ту кількість туристів, на яку вона заслуговує», – підбив підсумок експерт.