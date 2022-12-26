Відразу дві родини звинувачують готель у Шарм-ель-Шейху у тяжкому отруєнні на межі смерті

Одразу дві родини іноземних туристів колективно отруїлися в одному єгипетському готелі в Шарм-ель-Шейху з перервою всього два місяці — важкі симптоми інтоксикації обернулися для них загрозою, близькою до смерті. Про це повідомила британська газета Express.

Уточнювалося, що сім’я британців із чотирьох людей купила путівку у туроператора TUI та вирушила у відпустку до готелю Jaz Mirabel Park, щоб відсвяткувати день народження одного з них. Там вони провели час із 4 по 11 липня. Симптоми виявилися відразу після повернення з відпустки до Великобританії. Половину сімейства, 50-річну матір Джейн Хьюз та її 7-річного сина, було госпіталізовано. У жінки діагностували сальмонеллу та пошкодження нирок, ознаки – нудота, діарея, висока температура та галюцинації. Про симптоми дитини не повідомляли.

На цьому все не скінчилося. Через чотири місяці туристка все ще мала проблеми зі шлунком. «Коли я згадую поїздку, я пам’ятаю буфет, страви там завжди залишалися відкритими, а нові додавалися поверх існуючих. Навколо часто дзижчали мухи, і я бачила, як багато людей брали все руками і не використовували посуд. Мені все ще не зовсім добре, і я знаю, що не можу змінити те, що сталося, але відчуваю, що заслуговую знати, що з нами сталося, адже я так серйозно захворіла», — розповіла вона.

Міжнародні юристи Irwin Mitchell, які займаються розслідуванням випадків серйозних травм, повідомили, що як мінімум дві родини звинувачують готель у Шарм-ель-Шейху у тяжкому отруєнні.

Друге сімейство відпочивало у цьому готелі за два місяці до цього — 7-річний хлопчик із Великобританії ледь не помер після важкого харчового отруєння. Ітан Макнеллі-Робертс та його 42-річні батьки Наталі та Джон поїхали на відпочинок у Шарм-ель-Шейх 20 травня. Вони зупинилися у готелі Jaz Mirabel Beach. Відомо, що для дитини це була перша закордонна подорож. Увечері першого дня у чоловіка почалося блювання та діарея, а його дружина та дитина захворіли протягом п’яти днів. Ітан опинився у відділенні інтенсивної терапії у Шарм-ель-Шейху. Він мав напад, під час якого він задихався і перестав дихати — це означало, що його треба було реанімувати. Через кілька днів хлопчика разом із сім’єю відправили до Великобританії, де госпіталізували до лікарні у Брістолі. Хлопчик, як і раніше, потребує регулярного контролю функції нирок.

Наведемо уривок із розповіді мандрівниці про нещасну відпустку в єгипетському готелі: «Це була перша відпустка Ітана за кордоном, і ми всі були дуже схвильовані. За кілька днів ми всі захворіли. Коли Ітану було погано, у нас розривалися серця, і коли його стан погіршився, ми зрозуміли, що маємо відвезти його до лікарні. Те, через що ми пройшли, було не чим іншим, як травмою, і ми з Джоном були налякані, що Ітан може померти. Жоден з батьків не повинен проходити через те, що ми пройшли. На реабілітацію та повернення до норми підуть роки. Іноді нас навіть не пускали до лікарні в Єгипті, щоб відвідати його. Це було жахливо.

У результаті нам довелося залишитися в Єгипті довше, ніж ми планували, і Джону та Ітану довелося повертатися додому окремо на санітарній машині. Залишити їх у Єгипті було однією з найскладніших речей, які мені довелося зробити, знаючи, як стан Ітана продовжував погіршуватися. Це було таке полегшення, коли вони повернулися додому, але навіть тоді Ітану довелося продовжувати лікування та залишатись у лікарні у Брістолі близько тижня. До цього дня він все ще хворий і потребує регулярного спостереження через пошкодження нирок.

Йому нещодавно виповнилося вісім років, і наслідки лікування в Єгипті все ще надають на нього психологічну дію, що розбиває мені серце. Він справді наш герой за те, як він упорався з усім, що йому довелося винести. Я дуже хотіла б, щоб ми могли повернути час назад і не їхати до Єгипту, але, на жаль, це неможливо. Хоча ми нічого не можемо змінити, те, що нам довелося пережити, є неприйнятним, і ми вимагаємо відповідей».

Ханна Кліффорд, спеціалізований міжнародний юрист із серйозних травм, що представляє інтереси постраждалих, прокоментувала ситуацію: «Всі наші клієнти накопичували на відпустку і не могли дочекатися поїздки до Єгипту. Однак їхні поїздки мрії перетворилися на кошмари після того, як вони були вражені шлунковими симптомами.

За її словами, в обох випадках ситуація ставала все гіршою і гіршою, коли потрібно було стаціонарне лікування. Наприклад, лікарі діагностували ушкодження нирок. «Наслідки шлункових захворювань ніколи не слід применшувати, оскільки вони можуть потенційно призвести до серйозних захворювань, як це було в даній ситуації. Зрозуміло, що наші клієнти мають низку питань і побоювань щодо того, як вони захворіли, і зараз ми розслідуємо їх. Ми сповнені рішучості допомогти їм отримати відповіді, на які вони заслуговують», — підсумувала вона.