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В Єгипті туристичний бум: аеропорт Марса Алам приймає 80 міжнародних рейсів

Гліб Парфененко
В Єгипті туристичний бум: на цьому тижні аеропорт Марса Алам приймає 80 міжнародних рейсів

Міжнародний аеропорт Марса Алам, південна провінція Червоного моря, в суботу почне приймати 80 міжнародних рейсів, на яких протягом тижня будуть перевозитися туристи з декількох різних країн, які проведуть свою відпустку на березі міста Марса Алам.

Планується, що аеропорт прийме ще сім внутрішніх рейсів з єгипетських аеропортів.

Ці 80 рейсів включають – 12 рейсів до Європи, з запуском італійських рейсів, чотири рейси, вісім рейсів з аеропортів Німеччини, 20 рейсів з Чехії, 17 рейсів з Польщі, 12 рейсів з України, чотири з Швейцарії, один з Угорщини, два рейси з Білорусі, ще один з Франції та Литви, і два з Молдови.

Аеропорт Марса Алам отримав сертифікат санітарної акредитації на безпечне пересування від Міжнародної ради аеропортів протягом першого кварталу 2021 року, повідомили джерела в аеропорту.

Міністерський комітет міністерств охорони здоров’я і авіації перевірив всі заходи, вжиті владою в міжнародному аеропорту Марса Алам в міру повернення туристів.

За останні кілька років Єгипет значно поліпшив систему перевірки пасажирів і багажу та значно покращив інфраструктуру аеропорту.

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