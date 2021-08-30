В Єгипті майже завершено реставрацію унікального палацу Мохаммеда Алі

Понад 200 років тому єгипетський правитель Мохаммед Алі-Паша обрав унікальне місце на березі Нілу в каїрському районі Шубра-ель-Хейм, щоб побудувати ультрасучасний палац. Оскільки Єгипет завершив роботи по консервації палацу і його відкриття для публіки було заплановано найближчим часом, DNE Buzz досліджував історію цієї приголомшливої споруди.

Палац Мохаммеда Алі з видом на вражаючий парк з рідкісними деревами та чагарниками – одне з найважливіших королівських будівель в Каїрі, один з найстаріших і найрозкішніших палаців в Єгипті.

Мохамед Алі почав будівництво свого палацу в 1809 році, і Зульфікар Катхуда керував будівництвом. Це було перше масштабне спорудження в Шубрі. Палац був побудований на площі 50 федданів в кілька етапів, які тривали близько 13 років.

Будівництво та дизайн палацу

Площа забудови досягла 26 федданів. Він складався з будівлі кіоску Джабалія, що мав прямокутну форму, і будівлі фаски, яка включала в себе великий басейн з водою, схожий на озеро, з фонтаном посередині, оточений чотирма залами по кутах, які були «Обідній», «Асмаа», «Тронний», «Більярдний».

Палац поєднував в собі європейський стиль в оздобленні та дух ісламської архітектури в дизайні. Головна будівля була схожа на мечеть, з чотирма стелями, оточуючими величезними фонтанами.

Це був рідкісний архітектурний шедевр, що поєднує в собі архітектуру і мистецтво західного та ісламського світів. Малюнки та прикраси палацу виконані в італійському і французькому стилях XIX століття. Мохамед Алі найняв французьких, італійських, грецьких і вірменських художників для прикраси свого палацу.

Серед шедеврів палацу були античні картини Мохаммеда Алі-Паші і членів його сім’ї. Цей палац також став свідком важливих історичних подій, які сформували сучасну епоху в Єгипті.

Реставраційні роботи

У березні 2018 року єгипетська влада почала проект по відновленню і реабілітації палацу Мохаммеда Алі в Шубрі за орієнтовною вартістю понад 194 млн єгипетських фунтів в рамках протоколу про співпрацю, підписаного між Міністерством старожитностей і Інженерним управлінням збройних сил.

Мостафа Вазирі, генеральний секретар Вищої ради старожитностей Єгипту, заявив 4 серпня, що всі роботи з консервації в будівлі кіоску Джабалія були завершені, і 99% робіт по реставрації будівлі фаски були також завершені.

План розвитку також включав з’єднання палацу з пристанню для яхт Нілу для перевезення туристів в цей район і назад по пішохідному мосту, який знаходився в стадії реалізації. Будівництво пристані для яхт Нілу і пішохідного моста почалося в січні 2021 року. Ступінь реалізації склала більше 96%.

Примітно, що під час попередньої реставрації палац проходив під час правління покійного президента Єгипту Хосні Мубарака, який відкрив його в 2005 році. Проект реставрації, здійснений Міністерством культури, обійшовся в 50 мільйонів єгипетських фунтів. Потім палац використовувався для кількох офіційних і приватних вечірок, але дев’ять його картин були вкрадені. У 2009 році держава повернула вкрадені картини. Однак палац був закритий в 2011 році після революції 25 січня.