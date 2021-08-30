В Египте почти завершена реставрация уникального дворца Мохаммеда Али

Более 200 лет назад египетский правитель Мохаммед Али-Паша выбрал уникальное место на берегу Нила в каирском районе Шубра-эль-Хейм, чтобы построить ультрасовременный дворец. Поскольку Египет завершил работы по консервации дворца и его открытия для публики было запланировано в ближайшее время, DNE Buzz исследовал историю этой потрясающей сооружения.

Дворец Мохаммеда Али с видом на впечатляющий парк с редкими деревьями и кустарниками — одно из важнейших королевских зданий в Каире, один из старейших и самых роскошных дворцов в Египте.

Мохамед Али начал строительство своего дворца в 1809 году, и Зульфикар Катхуда руководил строительством. Это было первое масштабное сооружение в Шубр. Дворец был построен на площади 50 федданив в несколько этапов, которые продолжались около 13 лет.

Строительство и дизайн дворца

Площадь застройки достигла 26 федданив. Он состоял из здания киоска Джабалия, что имел прямоугольную форму, и здания фаски, которая включала в себя большой бассейн с водой, похожий на озеро, с фонтаном посередине, окруженный четырьмя залами по углам, которые были «Обеденный», «Асмаа», « тронный »,« Бильярдный ».

Дворец совмещал в себе европейский стиль в оформлении и дух исламской архитектуры в дизайне. Главное здание была похожа на мечеть с четырьмя потолками, окружающими огромными фонтанами.

Это был редкий архитектурный шедевр, сочетающий в себе архитектуру и искусство западного и исламского миров. Рисунки и украшения дворца выполнены в итальянском и французском стилях XIX века. Мохамед Али нанял французских, итальянских, греческих и армянских художников для украшения своего дворца.

Среди шедевров дворца были античные картины Мохаммеда Али-Паши и членов его семьи. Этот дворец также стал свидетелем важных исторических событий, которые сформировали современную эпоху в Египте.

Реставрационные работы

В марте 2018 египетская власть начала проект по восстановлению и реабилитации дворца Мохаммеда Али в Шубр по ориентировочной стоимостью более 194 млн египетских фунтов в рамках протокола о сотрудничестве, подписанного между Министерством древностей и Инженерным управлением вооруженных сил.

Мостафа Вазири, генеральный секретарь Высшего совета древностей Египта, заявил 4 августа, что все работы по консервации в здании киоска Джабалия были завершены, и 99% работ по реставрации здания фаски были также завершены.

План развития также включал соединения дворца с пристанью для яхт Нила для перевозки туристов в этот район и обратно по пешеходному мосту, который находился в стадии реализации. Строительство пристани для яхт Нила и пешеходного моста началось в январе 2021 года. Степень реализации составила более 96%.

Примечательно, что во время предыдущей реставрации дворец проходил во время правления покойного президента Египта Хосни Мубарака, который открыл его в 2005 году. Проект реставрации, осуществлен Министерством культуры, обошелся в 50000000 египетских фунтов. Затем дворец использовался для нескольких официальных и частных вечеринок, но девять его картин были украдены. В 2009 году государство вернуло украденные картины. Однако дворец был закрыт в 2011 году после революции 25 января.