У Шарм-ель-Шейху на кліматичному саміті прорвало каналізацію, курортом попливли фекалії

На місці проведення Світового саміту з клімату COP-27 у курортному місті Шарм-ель-Шейх у Єгипті учасники заходу стали свідками прориву каналізації. Очевидці поширили в соцмережах фото та відео, що показують, як фекалії пливуть популярним курортом. Ймовірно, цей захід запам’ятається скандалом: кліматична конференція, яка пахне стічними водами.

Так, ЗМІ опублікували відеоролик, який демонструє, як комунальні служби видаляють стічні води після пробою каналізаційної мережі в безпосередній близькості від «блакитної зони» конференції. Згідно з інформацією Aljazeera, учасникам конференції «довелося стрибати», щоб перебратися через річку стічних вод, яка стихійно утворилася біля одного з виходів на місці проведення конференції. Як з’ясувалося пізніше, поряд з однією з головних доріг тут прорвало трубу і резервуар з рідкими відходами потік вулицями.

«Блакитна зона» є важливою частиною конференц-залів у цілому, оскільки вона включає конференц-зал та медіа-центр, а також іншу зону, що спеціалізується на видачі необхідних дозволів, а також логістичну частину конференції та відповідну Конвенції Організації Об’єднаних Націй та її департаментів.

На відео було показано, що комунальники запропонували тимчасове рішення для учасників глобальної конференції, закінчення якої заплановано на 18 листопада, — виклали доріжку з каменів для полегшення пересування учасників конференції, які «виявили, що переходять через воду, що погано пахне». Цей інцидент зустрів велике невдоволення у високопосадовців та жителів прибережного містечка.

Інфраструктурні проблеми та репутація Єгипту

ЗМІ зазначили, що інцидент із витоком води, ймовірно, є останнім у низці «інфраструктурних проблем під час конференції», які виникли в перші дні після початку саміту. Як повідомив Associated Press, учасники саміту скаржилися на нестачу предметів першої необхідності, таких як їжа та напої, учасники відстоювали величезні черги, щоби отримати їх. Скарги надходили також і на те, що у різних місцях закінчується «туалетний папір».

Агентство вказало на більш глибокі та парадоксальні проблеми, пов’язані з ідеєю організації глобального заходу щодо зміни клімату та просування екологічно безпечної поведінки: при організації саміту було зафіксовано низку інцидентів, пов’язаних із марнотратством енергії та слабкою залежністю від альтернативних джерел енергії. Інцидент із проривом каналізації активісти вимагали не ігнорувати, а притягнути до відповідальності винних.

Зауважимо, що під час щорічного кліматичного саміту проводяться зустрічі урядових делегацій із більшості країн світу, а також лідерів неурядових організацій, громадянського суспільства та великих корпорацій. Цьогорічна зустріч проходила на курорті Червоного моря Шарм-ел-Шейх за участю понад 33 тис. осіб.

«Світові ЗМІ були здивовані тим, що на «кліматичному саміті» у резиденції гостей конференції в Шарм-ел-Шейху прорвало каналізацію, генерал-губернатор заявив, що витратив 15 млрд. єгипетських фунтів на розвиток інфраструктури міста, а президент Сісі заявив, що витратив 4 трлн єгипетських фунтів на розвиток інфраструктури країни, і ось результат! — написав один із обурених активістів.

«На жаль, якщо відео, зроблене на конференції, на якій були присутні гості та журналісти з усього світу, правдиве, винні мають бути притягнуті до відповідальності. Вони завдали шкоди репутації Єгипту і мають бути покарані», – зазначив блогер Хамдан Закарія у соцмережах.

Довідка: Кліматична конференція ООН – одна з глобальних конференцій, що проводяться для протидії змінам клімату, які загрожують життю на земній кулі. Офіційні дати заходу – 6 листопада–18 листопада 2022 року. Вперше саміт пройшов у Берліні 1995 року. Минулого року вона відбулася у Глазго (Великобританія), проведення наступної заплановано в ОАЕ.