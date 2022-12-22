У Шарм-ель-Шейху моторошна коралова риба з людськими зубами напала на туриста, відкусивши шматок ноги

Моторошна риба з великим набором людських зубів атакувала 31-річного туриста біля узбережжя популярного курорту Шарм-ель-Шейх у Єгипті. Жахлива на вигляд особина вчепилася мертвою хваткою в праву ногу і вирвала шматочок шкіри. Про інцидент повідомило видання Daily Star.

Американському дайверу Алекс Пікуль, який насолоджувався мальовничим зануренням біля узбережжя популярного курорту Шарм-ель-Шейх в Єгипті, розглядаючи корали, не пощастило: під час групової підводної подорожі він, як і інші, через сильну течію був змушений змінити курс. Однак новий маршрут обіцяв йому неприємності: 31-річний турист зустрівся з розлюченою рибою, озброєною гострими зубами, що стирчать, схожими на людські. Особина мала смугасте забарвлення, великі очі та великий рот із кількома рядами зубів. Недовго думаючи, морський житель напав на мандрівника: зуби загадкової істоти вчепилися в праву ногу. Як пізніше розповів дайвер, тоді він зазнав моторошного болю.

Страшним морським екземпляром з людським оскалом у Червоному морі виявився зовсім не прибулець, не мутант і не жертва поганої екології, а кейпкодський карась. Інші назви — риба-каторжник, вівчарка, вівцеголова риба. Це рідкісна морська риба завдовжки від 30 до 75 см.

У ході подальших розглядів з’ясувалося, що карась мав причини напасти на дайвера. Група туристів пропливала поряд із кладкою ікри, а постраждалий дайвер опинився у безпосередній близькості від «гнізда». Самець, мабуть, побоюючись, що його потомство перебуває в небезпеці, не побоявся атакувати людину і навіть деякий час переслідувати її.

«Я думав, що перебуваю в безпеці, тому що карась сплив, тому я розвернувся і поплив услід за рештою групи, але раптово він з’явився і вкусив мене за ногу. Я відчув сильний біль і подумав, що, мабуть, він вирвав шкіру, а в мене йде кров. Якби ви були зі мною під водою, ви почули б лайки, які я вигукував», — розповів він.

Незважаючи на сильну течію і постраждалу ногу, «складне» занурення виявилося таким, що запам’ятовується для американця і він «не тримає зла на сварливу рибу за те, що вона просто захищала свою ікру». «Я бачив кейпкодських карасів раніше лише у відеороликах, але коли я помітив його поряд у воді, я подумав, що мені пощастило, адже я зміг розглянути поблизу, як виглядають його зуби. Це обличчя може полюбити лише мати — дурна, потворна риба із людськими зубами. Вони виглядають занадто великими для його рота, ніби у нього зубні протези або щось таке. Після укусу залишився синець і рубець у формі його зубів до кінця поїздки, що було досить кумедно», — сказав турист.

Довідка: Риба-вівголова, або кейпкодський карась, – це глибоководна, стисла з боків морська риба з гострими спинними шипами. У риби великий рот і схожі на людські зуби, які вона використовує, щоб розгризати устриць, голкошкірих та ракоподібних. Цей вид, як відомо, відрізняється поганою вдачею, особливо коли охороняє своє потомство, і, як відомо, нападає і кусає тих, хто становить потенційну загрозу.