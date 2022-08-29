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У Хургаді та Марса-Аламі почався туристичний бум: у повітрі зафіксована пробка з літаків

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
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У Хургаді та Марса-Аламі почався туристичний бум: у повітрі зафіксована пробка з літаків

Хургада поставила черговий рекорд з прийому туристів: минулими вихідними, а точніше в суботу, в аеропорту курорту нарахували 101 регулярний і чартерний рейс, в основному з європейських країн. У середньому така щільність розкладу означала, що в пікові періоди лайнери сідали з перервою в 15 хвилин, а в небі фіксували справжнісінькі пробки з літаків, які чекають на дозвіл на посадку.

Як додають єгипетські ЗМІ, в середньому на курорт за цей суботній день прибуло 15 тисяч туристів. Здебільшого це європейці. Лідирують за кількістю турпотоку німецькі туристи.

Насичений графік у сусіднього з Хургадою аеропорту Марса-Алам. Туди за два дні прибув 121 рейс із туристами. Тут основні країни – Чехія, Італія та Польща.

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