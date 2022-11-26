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ЄгипетТуризм

У готелях Єгипту на ліжках перестали робити лебедів із рушників

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
У готелях Єгипту на ліжках перестали робити лебедів із рушників

Кліматичний саміт, що пройшов у Шарм-ель-Шейху, може стати «законодавцем» нової моди для фігур з рушників на ліжках туристів. Раніше популярні лебеді можуть змінити рідкісні представники фауни. Принаймні саме їх відобразили на своїх фотографіях гості саміту. Здебільшого коментують нову моду у дуже схвальних висловлюваннях, хоча є й критичні висловлювання.

Гості саміту один за одним діляться в соцмережах “фігурами рушників у вигляді тварин і дерев”, вважаючи це “непрямою формою солідарності” з ідеями саміту – тобто з ідеями захисту навколишнього середовища. На сторінках соцмереж відображені фігурки крокодилів, слонів та дерев з рушників. «Це досить мило!», «Рушник у вигляді слона, він чудовий!» – коментує частина гостей саміту.

Але є і туристи, які від нової моди, м’яко кажучи, не в захваті, і наголошують, що ця естетика сумнівна. Насамперед, тому що на згортання зворушливих фігурок прибиральник витрачає чимало часу, «при цьому пилюка в кутах як лежала, так і продовжує лежати». А деякі співробітники, які знають «кухню» готелю, додають: «До речі, кожна така фігурка починається з того, що прибиральник затискає куточок вашого рушника підборіддям — або взагалі бере його в рот», – налякали вони туристів такою антигігієною. Інші заявляють, що такими рушниками потім «вкрай неприємно витиратися». «А коли використовують ваші особисті речі, на кшталт сонячних окулярів, білизни чи піжам — взагалі погано!» – заявили вони.

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