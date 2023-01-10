У головній туристичній провінції Туреччини побито температурний рекорд за останні 92 роки

У головній туристичній провінції Туреччини побито рекорд максимальної середньої температури за грудень за останні 92 роки. Таким чином, в Анталії температура стала практично такою самою, як і в єгипетській Хургаді. Такі дані опублікувало Регіональне управління метеорології №4 в Анталії.

Середня максимальна температура у грудні 1960 року становила +18.8°C, а 1930 року, тобто, з моменту початку вимірювань – +19.1°C. Температура підвищилася по всій країні через сильну спеку, яка встановилася у грудні минулого року. Аномально тепла погода також тримається протягом місяця у туристичному місті Анталія. Середня температура там тримається на 1.7 градусів вище за норму сезону і до цього часу досягла +13.7°C. Найвища температура, виміряна в грудні в курортному місті, досягла +22.2°C, найнижча — +4.2°C.

«У грудні переважала ясна та малохмарна погода. Опади були на рівні сезонної норми, але подекуди ми також спостерігали дуже сильні дощі, особливо у західних округах. Загалом це був спекотний та малохмарний місяць. Переглядаючи архівну інформацію Головного управління метеорології Міністерства навколишнього середовища, урбанізму та зміни клімату, ми бачимо, що грудень був на 2 градуси вищим за норму сезону. Наша середня груднева температура становила +13.7°C», — повідомив місцевим ЗМІ директор Регіонального управління метеорології №4 в Анталії Мехмет Латіф Гюльтекін.

За його словами, новий рекорд Анталії, який відзначився минулим груднем, – +16.7°C. «Це говорить про те, що максимальна температура залишається на 2.4 градуси вищою, ніж протягом багатьох років. Грудень має мінімальну середню температуру +9.7°C, а протягом багатьох років — +7.7°C… Якщо ми подивимося на грудень минулих років, то середня максимальна температура востаннє вимірювалася 1960 року на рівні +18.8°C. Цього року він також перевершив це значення та побив рекорд максимальної середньої температури за грудень – +19.1», – додав він.

Крім того, перший тиждень січня пройшов без опадів. У провінції ясно тепло, т.к. стовпчик термометра тримається вище за сезонну норму. На другому тижні вже помітно наближення нової дощової системи. «Наша країна знаходиться у середньому поясі широт. Ми знаходимося в зоні зіткнення як південних, так і північних погодних систем. У грудні наш регіон опинився під впливом центру високого тиску. Цей центр тиску також віщує дні з невеликою хмарністю та без опадів», — резюмував турецький синоптик.

Для порівняння: груднева Хургада в Єгипті відрізняється холодними вітрами та стабільністю середніх температур. Так, у Хургаді та курортах західного узбережжя Червоного моря, як правило, повітря прогрівається до +21°C. Водночас на курортах Синайського півострова, у Шарм-ель-Шейху та Дахабі значно тепліше – денна температура становить близько +24°C.