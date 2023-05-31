Ще одну привабливу пам’ятку для туристів, захоплених історією Стародавнього Єгипту, найближчим часом запропонують у країні Пірамід. У Єгипті виявлено 4000-річні майстерні з муміфікації, які відкривають для туристів.

Як розповів єгипетській пресі генеральний секретар Вищої ради старожитностей Мостафа Вазірі, стародавні майстерні з бальзамування археологи виявили у Саккарі — частині старої столиці країни Мемфіса. «Ми виявили найбільші майстерні, де проводилося бальзамування. Причому частина їхня призначалася для людей, а частина для тварин», – пояснив єгипетський чиновник.

«Після річних розкопок біля святилища богині Бастет археологам вдалося виявити гробниці та майстерні з муміфікації. У святилищі богині Бастет були гробниці муміфікованих кішок. До речі, тут же 2019 року археологи виявили сотні муміфікованих тварин», – заявив пан Вазірі.

Серед інших знахідок — невеликі гробниці віком 3400-4400 років, які належать єгипетським жерцям. Найцікавіша їх частина — це розписи, так на стінах гробниці Не Хесут Ба знайдено розписи зі сценами з повсякденного життя, такими як зображення обробітку та збору врожаю.

За минулі роки в Саккарі було зроблено багато гучних відкриттів. Це лише одне доповнення до величезного числа», – додав єгипетський чиновник. Все це незабаром буде відкрито для туристів, – пообіцяв він. Крім того, туристам обіцяють і «новий ультрасучасний простір» поряд із пірамідами Гізи.