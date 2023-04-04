У Єгипті туристів налякали закриттям головної пам’ятки та підвищенням цін

З початком літнього сезону в Єгипті закриють одну з головних визначних пам’яток — на реставрацію закривають знамениту піраміду Хеопса, найбільшу та найдавнішу з трьох пірамід Гізи. За інформацією АТОР, яка, у свою чергу, посилається на рішення Вищої ради старожитностей Єгипту, піраміда Хеопса з червня буде закрита для відвідувачів на реставрацію. При цьому дату закінчення робіт поки що не названо. Також туристів налякали підвищенням цін, але воно станеться із грудня.

Нагадаємо, що знаменита піраміда Хеопса – це найбільша та найдавніша з трьох Великих пірамід, початкова її висота майже 147 метрів. Вік її оцінюється приблизно 4.5 тис. років. Що цікаво, мумію фараона, для якого цю піраміду будували протягом 20 років, так і не знайдено.

Згідно із заявою Міністерства туризму та старожитностей, закриють піраміду у червні. Це стане черговим етапом програми регулярного обслуговування у пірамідах Гізи. П’ять років тому таку ж реставрацію зазнавала піраміда Хефрена – «друга» з пірамід. Там реставратори оновили систему освітлення, а також зміцнили коридори, які відвідують туристи, і похоронну камеру.

Також туристів обіцяють не залишити без оригінальних екскурсійних маршрутів на час закриття піраміди. Для відвідування відкриють найменшу та останню з трьох пірамід – піраміду Мікеріна. Хоча вона значно менша — її загальний об’єм всього 260 тис. м³: це лише десята частина обсягу піраміди Хеопса, але в давнину саме її вважали найкрасивішою спорудою Єгипту. Для туристів її відвідування також відрізняється своїми плюсами: тут прокладено ширший шлях до похоронних камер, а самі вони більш просторі, ніж у піраміді Хеопса, крім того, на екскурсійному маршруті всередині піраміди туристи можуть розглянути ніші з різьбленими декоративними панелями.

Ще одна неприємна новина від міністерства туризму та давнини Єгипту приурочена вже до зимового сезону. З 1 грудня буде підвищено на відвідування деяких археологічних пам’яток та музеїв у країні. Щоправда поки що не оголошено, які саме об’єкти потраплять до цього списку, але судячи з обговорень у єгипетських ЗМІ, комплекс Пірамід Гізи та інші пам’ятники Стародавнього Єгипту, на кшталт Луксора та Абу-Сімбела до основних кандидатів на підвищення цін точно потраплять.