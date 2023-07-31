Хургада чи Шарм-ель-Шейх? Який курорт у Єгипті обрати для відпочинку

Який курорт у Єгипті обрати: Хургаду чи Шарм-ель-Шейх? Експерти розкажуть, чим відрізняються два найпопулярніші місця відпочинку на Червоному морі, які недоліки та переваги є у кожного. А вам залишиться лише вибрати тур до Єгипту та насолоджуватися відпусткою.

Кораловий риф

Хургада. Практично у всіх готелів Хургади піщаний та пологий вхід у море, що ідеально для відпочинку з маленькими дітьми. Кораловий риф у готелі знайти складно, тому доведеться брати виїзні екскурсії або відпливати на човні і пірнати з інструктором. Але за красою він нічим не відрізняється від інших курортів на Червоному морі.

Шарм-ель-шейх. Тут все навпаки: велика кількість готелів зі своїм кораловим рифом та невелика кількість готелів із піщаним входом у море. Але при цьому помітна економія на екскурсіях до заповідників. А для великих любителів підводного світу зовсім недалеко від Шарм-ель-Шейха розташований національний заповідник Рас-Мохаммед, красивий незайманий куточок природи.

Особливості відпочинку

Хургада найбільше підходить для сімейного відпочинку. Тут практично кожен готель має простору територію, де туристи проводять більшу частину часу. У кожному готелі є декілька басейнів, кафе, барів та ресторанів, для дітей відкриті водні гірки, атракціони, працюють аніматори. Вечорами на території готелю зазвичай влаштовуються шоу та дискотеки.

Шарм-ель-Шейх ідеально підійде тим, хто хоче від душі потусуватись на відпочинку. Дискотеки до світанку, імениті діджеї, сучасні клуби та бари – нічне життя тут б’є ключем. Якщо ваш девіз “Днем – пляж, вночі – розваги”, це курорт для вас.

Визначні пам’ятки

Якщо під час перебування в Єгипті ви неодмінно хочете побачити знамениті піраміди, Луксор, Долину Царів, Гізу та Каїр, віддайте перевагу Хургаді: ви легко зможете оглянути все це в рамках одноденної екскурсії.

Гості Шарм-ель-Шейха обирають екскурсії на гору Сінай – зазвичай підйом починається глибокої ночі, а потім ви зустрічаєте світанок на вершині (враження незабутні!). Звідси також нескладно потрапити до знаменитого скельного міста Петра та Ізраїлю.

Готелі

Хургада. Готелі тут дуже гарні, всі виконані з оригінальністю і кожен у своєму стилі: одні схожі на арабські замки, інші на середньовічні фортеці, а треті – сучасні готелі європейського типу. Більшість готелів тут стоїть близько до моря, особливо це стосується п’ятірок. Територія У готелі дуже велика, з розвиненою інфраструктурою.

Шарм-ель-шейх. Здебільшого тут готелі простіше, ніж у Хургаді. Особливим стилем та оригінальністю не відрізняються, і розташовані деякі досить далеко від моря, так що доводиться часом проходити чималий шлях, щоб дістатися пляжу.

Що спільного

Як у Хургаді, так і в Шарм-ель-Шейху зустрічаються однаково дрібні бухти: можна пройти сотні метрів, і вода все одно діставатиме лише до колін.

Скрізь дуже добрі дороги, світлофорів немає, але багато лежачих поліцейських. Рух більшою мірою будується спілкуванням водіїв у вигляді сигналу. Сигналять у всіх випадках: коли хочуть обігнати, коли хочуть пропустити, коли хочуть привітатись або привернути увагу туриста.

У Єгипті дешевий бензин, тому пересування таксі більш ніж доступне.

Те, як добре годують, залежить не від курорту, а від готелю. Основні страви не відрізняються тут національним колоритом, а от єгипетська випічка справді дуже смачна.

Що стосується людей, то як у Шарм-ель-Шейху, так і в Хургаді, вони дуже відкриті, веселі та добрі і з нетерпінням чекають на туристів щороку.