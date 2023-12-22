У Єгипті попередили туристів про сильне похолодання найближчими днями

Метеорологи Єгипту попередили туристів, які відпочивають у Шарм-ель-Шейху, що «опівночі прийдуть морози». Йдеться, звичайно, не про курорти — найхолодніша погода очікується на популярних екскурсійних напрямках Синаю: як заявляє єгипетська преса з посиланням на дані Центру оперативного та кризового управління при головному управлінні провінції Синай, «заморозки» за єгипетськими мірками очікуються в монастирі Святої Катерини, а також на горі Мойсея.

Зазначимо, що за статистикою, приблизно половина туристів у Шармі їдуть на екскурсію або в монастир Святої Катерини, або на гору Мойсея. І якщо монастир зазвичай відвідують днем, то головна «фішка» гори Синай – це зустріч світанку.

Так, згідно з метеорологами, на курорті Шарм-ель-Шейх зафіксовано найвищу середню температуру — точніше, максимальну температуру досягає 26, а мінімальну нічну — 17 градусів. При цьому у місті Св. Катерина температура, відповідно, найнижча: максимальна сягає 20, мінімальна – 6 градусів. При цьому на горі Мойсея ще холодніше.

«Атмосфера у місті Святої Катерини тепла протягом дня і починає поступово холодати з настанням ночі, доки не досягне морозу опівночі. Туристи, які підіймаються на гору Мойсея зустрічати схід сонця, повинні одягати теплий одяг, пити теплі рідини, забезпечуючи організм енергією, а також дотримуватися вказівок гіда-бедуїна з метою забезпечення своєї безпеки», — радять єгиптяни.