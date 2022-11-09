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У Єгипті почала працювати система Tax Free

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Єгипті почала працювати система Tax Free

У Єгипті почала працювати система Tax Free. Поки що сервіс повернення ПДВ із покупок для нерезидентів доступний лише в аеропорту Шарм-ель-Шейха.

Щоб повернути частину вартості товарів за системою Tax Free, ціна купівлі має становити не менше ніж 1500 єгипетських фунтів (близько 60 доларів). Потрібно пред’явити чек і сам товар у нероздрукованому вигляді.

Іноземці, які бажають скористатися сервісом повернення ПДВ, повинні перебувати в Єгипті не менше трьох місяців. Повернення передбачене на банківську картку.

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