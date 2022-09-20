У Єгипті офіційно оголосили: до кінця літа залишилося 3 дні, далі погода кардинально зміниться

До кінця літа залишилося три дні, далі в Єгипті почнеться погода осінь. Втім, туристи цього, швидше за все, не помітять, оскільки на курортах, як і раніше, поки продовжиться спекотна погода «за тридцять» і комфортні нічні температури. А ось на екскурсійних напрямках – у Каїрі, де знаходяться знамениті піраміди, а також на півдні в Луксорі, де розташована Долина Фараонів, стане прохолоднішим.

Так, офіційно Єгипетське метеорологічне управління (EMA) повідомило, що температура продовжуватиме знижуватися в більшості районів Єгипту, також варто очікувати появи низьких хмар сильного вітру вночі. Мохамед Алі Фахім, голова Центру зміни клімату, озвучив такі зміни погоди, які відбудуться восени: припиняться «хвилі тепла» і денні температури поступово знижуватимуться; вологість повітря підвищиться, зросте різниця температур між днем ​​і вночі, при цьому найнижча температура буде рано вранці.

Тим не менш, поки що «осінь» на курортах Єгипту дуже комфортна. Спека «за сорок» спала, у Хургаді найближчого тижня очікується зниження температури всього з +33 до +31, вночі комфортні +24-26 градусів, температура води +28. У Шарм-ель-Шейху ще спекотніше – +34-36 і +26 вночі.