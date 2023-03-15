У Єгипті для туристів відкриють давні катакомби

Туристи, що прямують на екскурсії в Луксор, можуть незабаром поповнити свою колекцію давніх пам’яток Єгипту ще одним цікавим місцем. Вища рада з давніх-давен Єгипту прийняла рішення відкрити катакомби храму Дендера в провінції Кена в 70 км від Луксора для відвідування іноземними туристами.

Катакомби храму Дендера — який колись був збудований для поклоніння богині «Хатор», богині кохання, краси та сім’ї у стародавніх єгиптян відрізняються рідкісною схоронністю історичних артефактів — і після завершення багатьох реставрацій знову будуть доступні туристам. У храмі знаходилися золоті статуї божеств та інші історичні артефакти, там збереглися дорогоцінні статуї і колекція написів і барельфів, а також унікальні кам’яні двері, що відкриваються — все це зможуть побачити туристи.

Храм, щоправда, дещо «молодший» від єгипетських пірамід — він будувався вже в греко-римську епоху династією Птоломеїв — тобто, приблизно за 240 років до нашої ери. Втім, його цінності — особливо в очах туриста — це не применшує. Будівництво храму тривало двісті років і вражає він досі. Храм відрізняється унікальною архітектурою і включає картини і написи, а його стіни і колони прикрашені ієрогліфічними написами і гравірованими статуями. Особливо туристам радять звернути увагу на стелі храму – вони вважаються одними з найвидатніших архітектурних шедеврів історії Стародавнього Єгипту.

Щодо подробиць про нову пам’ятку, то, як заявив генсекретар Ради Мостафа Вазірі, допуск туристів у нову пам’ятку заплановано на червень. Вхідна плата з іноземців передбачається у розмірі 100 єгипетських фунтів – тобто приблизно 110 гривень.