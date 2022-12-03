Туристів попередили на що вони повинні звернути увагу при подорожі до Єгипту взимку

Основні критерії, за якими треба обирати готель узимку в Єгипті, назвав для туристів турагент у своєму блозі. За словами експерта, саме взимку для невибагливого туриста особливо велика небезпека стати автором типових негативних відгуків. А саме: номери жахливі, старі, в готелі брудно, червоний прапор на пляжі висів весь тиждень, в море не увійти, риф ніякий, вітер здуває…”

Отже, за словами турагента, на що потрібно звернути увагу, туристам, які збираються до Єгипту взимку:

Безвітряна бухта Підігрів басейнів Наявність живого рифу Наявність піщаного заходу у морі. Особливо актуальна тема для туристів з дітьми — оскільки не у всіх готелях Шарм-ель-Шейха, наприклад, є вхід у море з берега через корали. Довжина понтона – в готелях у бухті Набк, наприклад, понтони досягають 1 км завдовжки.

Також турагент представив список з кількох готелів, де взимку комфортно відпочиватиме:

Sierra Resort 5*

Monte Carlo Sharm Resort & Spa 5*

Iberotel Palace 5*

Jaz Belvedere 5*

У свою чергу, редакція DIP рекомендує для зимового відпочинку в Єгипті готель Jaz Fanara 4*, в якому присутні всі вищеперелічені переваги.