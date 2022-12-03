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Туристів попередили на що вони повинні звернути увагу при подорожі до Єгипту взимку

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Туристів попередили на що вони повинні звернути увагу при покупці туру до Єгипту взимку

Основні критерії, за якими треба обирати готель узимку в Єгипті, назвав для туристів турагент у своєму блозі. За словами експерта, саме взимку для невибагливого туриста особливо велика небезпека стати автором типових негативних відгуків. А саме: номери жахливі, старі, в готелі брудно, червоний прапор на пляжі висів весь тиждень, в море не увійти, риф ніякий, вітер здуває…”

Отже, за словами турагента, на що потрібно звернути увагу, туристам, які збираються до Єгипту взимку:

  1. Безвітряна бухта
  2. Підігрів басейнів
  3. Наявність живого рифу
  4. Наявність піщаного заходу у морі. Особливо актуальна тема для туристів з дітьми — оскільки не у всіх готелях Шарм-ель-Шейха, наприклад, є вхід у море з берега через корали.
  5. Довжина понтона – в готелях у бухті Набк, наприклад, понтони досягають 1 км завдовжки.

Також турагент представив список з кількох готелів, де взимку комфортно відпочиватиме:

  • Sierra Resort 5*
  • Monte Carlo Sharm Resort & Spa 5*
  • Iberotel Palace 5*
  • Jaz Belvedere 5*

У свою чергу, редакція DIP рекомендує для зимового відпочинку в Єгипті готель Jaz Fanara 4*, в якому присутні всі вищеперелічені переваги.

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