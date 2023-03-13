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Туристам відкрилася правда, як вигідніше бронювати готелі в Туреччині та Єгипті: виявилося, що раніше вони дуже помилялися

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Туристам відкрилася правда, як вигідніше бронювати готелі в Туреччині та Єгипті: виявилося, що раніше вони дуже помилялися

Правда про те, як вигідніше бронювати готелі в Єгипті та Туреччині, відкрилася іноземній блогеру-мандрівниці. Свої відкриття – з фактами та цифрами – вона виклала у власному блозі. Як зазначила туристка, їй майже не були потрібні «класичні тури все включено» від туроператорів — у тому числі й тому, що вона й так жила в Туреччині, а далі, не отримавши посвідки на проживання, мігрувала до Хургади, подивившись на ціни, з’ясувала, що вона дуже помилялася і «нічого не розуміла у туристичній сфері».

У двох словах — ціни від великих туроператорів виявилися нижчими, ніж ціни готелю. І це не єдина користь.

«Раніше я була впевнена, що вигідніше бронювати проживання безпосередньо. Мені здавалося, що туроператори та сервіси на кшталт «Букінгу» повинні накидати якусь комісію, щоб не працювати собі на збиток. Я думала, що всіх перехитрю, якщо бронюватиму проживання через ресепшн або сайт конкретного готелю», – пояснила блогер. Однак представники турсфери, з якими вона поспілкувалася в Туреччині, відкрили їй Америку: «Виявляється, туроператори заздалегідь викуповують місця у готелях за обумовленими цінами. Можна сказати, “беруть оптом”. А потім продають ці місця нам за власними цінами. Ось чому в одних туроператорів тури коштують дорожче, а в інших – дешевше: вони самі вирішують, який відсоток від продажу хочуть залишити собі», – розповіла блогерка.

Далі вона розкрила і слідство — оскільки більшу частину готелі продають за оптовими цінами, то «роздрібно» вони прагнуть ці збитки компенсувати. У висновку вартість прямого бронювання виявляється значно завищеною. «У Туреччині ціни можуть бути вищими на 20-50%, а в Єгипті взагалі твориться щось неймовірне», – заявила блогер і принесла конкретний приклад готелю Old Palace Resort 5* (Хургада).

Тур без перельоту туроператора в цей готель, за словами блогера, коштує 26000 грн. “Це приблизно 720 доларів, тобто трохи більше $100 за ніч”, – пояснила блогер, привівши далі ціни з ресепшн готелю. «Проживання на двох коштує $280 за добу! Або $1960 на тиждень. Я спочатку не повірила, але виявилось, що це офіційний прайс», – заявила авторка блогу.

За її оцінкою, настільки ціни різниця не завжди, але при прямому бронюванні готелів «ціни завжди були помітно вищими, ніж у туроператорів». “Наприклад, якщо на “Травелаті” за 3 ночі виходило $300, то безпосередньо – не менше $400″, – зазначила вона.

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