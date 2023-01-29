Туристам повідомили про зміну погоди у Хургаді та Шарм-ель-Шейху

Туристам, які зібралися до Єгипту на початку лютого, погода піднесе не найприємніший «подарунок»: наступного вівторка на курорти прийде умовне похолодання, а на деяких сонце затягне хмарами, тому не вдасться навіть позасмагати. За інформацією Метеобюро Єгипту, в середньому на курортах денна температура впаде на 4-5 градусів, а нічна – на 3-4 градуси.

Зазначимо, що зараз і Хургаді, і в Шарм-ель-Шейху стоїть ясна сонячна погода, +24-25 градусів вдень і +16-18 вночі. Море більш-менш тепле для недовгого купання – на рівні +23°C. Але дотримається така погода максимум до понеділка.

У Хургаді з вівторка, 31 січня встановиться прохолодніша погода – +20-21 вдень. Вночі мінімум температури може досягти +13 градусів, так що любителям «нічного життя» варто подумати про тепліші речі.

У Шарм-ель-Шейху похолодає на день пізніше, до +21 температура опуститься до 1 лютого. Крім того, на курорті наступного тижня обіцяють хмарні та часом малохмарні дні.