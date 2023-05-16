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Турист на човні, який затонув у Єгипті, зрозумів, що щось не так, побачивши рибу, що плаває за його вікном

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Турист на човні, який затонув у Єгипті, зрозумів, що щось не так, побачивши рибу, що плаває за його вікном

У Єгипті затонув човен для дайвінгу із 26 пасажирами на борту. Серед них був британський турист, який розповів, що зрозумів, що з судном щось не так, коли побачив рибу, що плаває за вікном його каюти, і зміг вижити. The Telegraph розповів про його враження та страшні моменти, які мандрівник пережив під час події.

53-річний фахівець з архітектури Девід Тейлор разом зі своїм 21-річним сином був на триповерховому судні Carlton Queen, що спеціалізується на дайвінг-турах, яке швидко затонуло біля берегів Хургади 24 квітня. Мандрівник розповів, що він спав у своїй каюті, коли його раптово скинуло з двоярусного ліжка. Це був перший, але для сонного туриста ще не очевидний момент про біду, що насувається. Другим сигналом стала риба, яка мирно пропливала повз вікно його каюти. При цьому паніки та криків на судні мандрівник не чув: човен практично безшумно йшов на дно. «Я зрозумів, що щось не так, коли побачив рибу, що плаває за вікном моєї каюти, – розповів він. – Це було жахливо. Коли ми зрозуміли, що перекинулися, відчули, що потрапили в халепу».

У розпачі він спробував вибратися на палубу і врятувати свого сина, але сходи, які знайшов турист, вели не нагору. “Я відчував, що не можу захистити свого сина, і я почав панікувати”, – додав Тейлор. На допомогу прийшов досвідчений дайвер Фернандо Суарес Мейлья, який прямував до своєї каюти за фотоапаратом, коли яхта почала набирати воду. По дорозі він випадково зустрів батька та сина у стані паніки і допоміг їм вибратися, а потім повернувся, щоб перевірити усі каюти. Відпочиваючих там не було. «Я не панікував, я просто був упевнений, що нам потрібно вибратися якнайшвидше», — згадав Мейлья.

Аварійний люк, який мав вивести чоловіка нагору, заклинило. Тоді він вирішив вибратися, пірнувши в затоплену частину човна. “Я стрибнув назад у затоплену частину судна і проплив 15 метрів під поверхнею води, зумівши таким чином врятуватися”, – додав він.

На щастя, всі 26 гостей та дев’ять членів екіпажу яхти вижили. Досі неясно, чому судно, яке було відремонтоване лише минулого року, перекинулося у безвітряний день і пішло на дно. Тепер туристи планують подати до суду на власників човна та туристичну компанію. У закордонних ЗМІ також було кілька повідомлень про те, що власники яхти «погрожували відпочивальникам, брехали їм і чинили на них тиск, щоб вони дали неправдиві свідчення поліції».

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