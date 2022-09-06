Стало відомо, коли на курортах Туреччини почне холодати

Спека «за тридцять» почне покидати Анталію до кінця найближчого тижня — у п’ятницю температура вперше переступить донизу поріг +30 градусів і почне плавно знижуватися протягом усього вересня. Натомість на «зимових» курортах, зокрема, у Дубаї, знову прогнозують спеку за сорок.

Так, в Анталії на початку тижня очікується +32-34 градуси, а вода +29, але згідно з турецьким метеобюро, вже в п’ятницю стовпчик термометра денних температур повітря знизиться до 30 градусів і вище вже не підніматиметься. Навпаки, почне плавно опускатися до осінніх значень. До двадцятих днів вересня в Анталії вже обіцяють не вище +25.

На «зимових» курортах, втім, як і раніше, спекотно. Наприклад, у єгипетській Хургаді +34 вдень та +27 вночі. Вода прогріта до +29. А в Дубаї взагалі спека за 40 градусів — і похолодання нижче за +37 найближчими тижнями не передбачається.