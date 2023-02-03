Сніг та -8°C: до Єгипту прийшла холодна зима

Єгипет все ще знаходиться «всередині» холодного фронту — прийшла холодна за єгипетськими мірками зима. Глава курортного регіону генерал-майор Халед Фуда, губернатор Південного Сінаю, навіть озвучив у місцевих ЗМІ попередження, в якому описав про незвичайну для Єгипту холодну погоду до -8°C та опади у вигляді снігу. Щоправда такий «екстрім», звичайно, зустрічається не скрізь, проте на горі Святої Катерини, за повідомленням синоптиків, в останні дні йде сніг, і в нічний час можливий серйозний мінус. А ця гора, як і гора Мойсея, є вкрай популярним туристичним місцем.

Надали єгипетські метеорологи та інші попередження про похолодання. Так, у деяких районах північного Верхнього Єгипту (це Луксор і Асуан – куди також їздить величезна кількість туристів) температури опускаються всього до +6 ° C вночі; у Каїрі було зафіксовано +18°C вдень та +10°C вночі. Крім того, деякі провінції Єгипту можливі сильні дощі.

Оскільки дощі нечасте погодне явище для Єгипту, місцевих жителів і туристів попереджають бути обережними на дорогах, дотримуватися дистанції, не паркувати автомобілі під тим, що може впасти. Крім того, туристів попереджають у разі дощу не стояти під рекламними банерами і триматися подалі від щогли освітлення «щоб уникнути ураження електричним струмом».

Що стосується погоди, то вночі прохолодно і на курортах. У Шарм-ель-Шейху ночами температура опускалася до +7-11°C, проте до кінця тижня обіцяє вирівнятися до +12-16 градусів. Вдень стабільно прогрівається до +21°C. На щастя, сонячна погода, дощів і навіть хмар синоптики не обіцяють. У Хургаді ночами від +12°C до +15°C, удень — ті ж +21°C. Наприкінці тижня і на початку наступної ймовірна пара хмарних днів, але серйозної негоди курорт також має уникнути.