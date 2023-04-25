“Русалка” не залишає пляжі Хургади: туристів попередили про штраф у півмільйона доларів та в’язницю

У курортній Хургаді туристи виходять на катерах у Червоне море, щоб на власні очі побачити неймовірне, — морського ссавеця, що практично зник з планети, — дюгонь, друга назва якого — «русалка». Тим часом влада попередила про штраф у $500 і ув’язнення за будь-які порушення щодо місцевої живої пам’ятки.

Як повідомило єгипетське видання El Watan, дюгонь не залишає пляжі єгипетського курорту вже кілька тижнів, чим радіє відпочиваючих. Туристи спостерігають за ним у його природному середовищі, фотографують і навіть намагаються погладити. Як виявилося, морські «русалки» — це рідкісні морські ссавці, які поки що залишаються важливою пам’яткою пляжів Хургади та джерелом національного багатства, а також приносять значний дохід до місцевої економіки. Щорічний дохід, який отримує сектор туризму від присутності «русалки» у водах Єгипту, оцінюється в $1.2 млн на рік.

За словами доктора та експерта в галузі морської біології Ахмеда Шаукі, єдиними морськими ссавцями, які харчуються морськими водоростями, є дюгоні. Їхня присутність пов’язана з мілководним прибережним середовищем, особливо в південній частині Червоного моря. Фахівець попередив, що цей вид тварин перебуває під загрозою зникнення через повільну швидкість розмноження: період вагітності досягає 13-14 місяців. При цьому на світ з’являється всього одне дитинча. Це неквапливі істоти із загону сирен, вони повільно пересуваються, харчуючись рослинністю із дна. В даний час занесені до Міжнародної червоної книги, тому їх вилов категорично заборонено.

Як зазначив експерт, найбільша концентрація «русалок» у світі мешкає на півночі Австралії – там їх чисельність сягає 75 тис., у Перській затоці їх набагато менше – лише близько 7.5 тис. особин. Що стосується Червоного моря, то там їхня чисельність мала, при цьому вони переміщуються не групами чи парами, як в інших регіонах, а поодинці.

Загалом дюгоні — одна з найважливіших туристичних визначних пам’яток у районі Мурсі-Алама та Хургади, і екологічні організації працюють над підвищенням поінформованості про його збереження та оберігають від тиску з боку людини та браконьєрства.

Доктор Тамер Камаль, директор заповідників Червоного моря, пояснив, що вилов цих морських істот є порушенням Закону № 4 про довкілля та заповідників, згідно з яким заборонено наближатися або торкатися до них руками або будь-якими предметами. Порушникам загрожує штраф, який може сягати $500 тис., а також тюремне ув’язнення.

Довідка: Дюгонь, більш відомий як «русалка», – великий морський ссавець завдовжки від 2.5 до 3 метрів, який харчується морськими травами, використовуючи свої великі губи. Має вагу до 600 кг. Ці тварини – корінні жителі Червоного моря, знаходяться на межі вимирання з вини людини. Здавна дюгонів добували для м’яса, смак і текстура якого нагадувала їм ніжну телятину. У Єгипті про дюгонь відомо давно. З часів фараонів збереглися малюнки, які зображували полювання цих тварин. А в середні віки дюгонів найчастіше зображували у вигляді русалок. Тривалість життя “русалки” становить до 70 років.