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Почався масовий заїзд німецьких пенсіонерів до єгипетської Хургади на зимівлю

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Почався масовий заїзд німецьких пенсіонерів до єгипетської Хургади на зимівлю

Німецькі пенсіонери масово кинулися скуповувати тури до єгипетської Хургади, щоб уникнути холодної європейської зими та надмірних витрат за опалення своїх будинків. Нагадаємо, вартість енергоресурсів у Європі сильно зросла після низки геополітичних подій та введення на Росію санкцій цього року, і очевидно, ціни на газ та інше паливо лише продовжать зростати.

За інформацією експатки, яка проживає в Єгипті, курорти Червоного моря завжди цікавили літніх німецьких туристів, проте цієї зими їх буде набагато більше, ніж зазвичай.

Ось, що написала туристка у своєму блозі: «Два великі німецькі туроператори TUI Group і FTI підтвердили непропорційно великий попит на майбутню зиму: «Економія на опаленні стане одним з головних факторів попиту на туристичному ринку Німеччини в зимовому сезоні, що настає». Пенсіонери з Німеччини вже почали масово бронювати тури до Єгипту.

Підраховано, що тур, навіть у форматі All Inclusive, обійдеться літнім німцям дешевше за витрати на опалення, ціна на яке в країні різко підскочила. Наприклад, ціна на проживання (відпочинок та повний пансіон) у готелі в Хургаді в січні та лютому на 80 днів обійдеться літній парі в €1’600 (понад 60,5 тис. гривень). А якщо винаймати квартиру, то вдвічі дешевше. Тоді як вдома лише комунальні послуги та опалення за місяць взимку їм доведеться віддати близько €1’000 (37,8 тис. гривень)».

Втім, європейські пенсіонери обирають для зимівлі не лише країну пірамід, а й Туреччину, Туніс та Канарські острови в Іспанії. Гарним попитом користуються тури в далекий Кабо-Верде, а також Сенегал, Таїланд та країни Карибського басейну (Мексика, Коста-Ріка, Панама, Колумбія та Венесуела).

Крім того, блогерка, вивчивши пресу, зазначила, що пенсіонери не єдині, хто збирається зимувати в теплих краях. Шляхом релокації від надмірних витрат за комунальні послуги намагаються уникнути цілі компанії, перевозячи своїх співробітників, офіси та бізнес туди, де тепліше.

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