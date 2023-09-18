Охорона готелю в Єгипті не повірила попередженню про появу небезпечної акули біля берега

Напад акули на туристку на єгипетському курорті в Дахабі можна було уникнути. Співробітники готелю вчасно отримали сигнал про появу поблизу пляжу хижака, але не вжили жодних заходів, таку версію розповіло видання Cairo24.

Гуляючи рано вранці берегом, одна з відпочивальників побачила, як у воді кружляє акула. Вона поспішила попередити охорону готелю, але почула у відповідь, що в морі лише великий тунець, а не хижа риба.

Очевидиця повідомила про все свою сестру, і вони разом із дітьми вийшли на пляж. Приблизно за годину на їхніх очах у воді сталася трагедія – акула атакувала у відведеному для купання місці жінку. Допомогла відлякала морського хижака, а туристку, що втратила ліву руку, доставили в госпіталь. Відомо, що постраждала – 34-річна Зайнаб Ахмед, яка приїхала на відпочинок разом із чоловіком із Олександрії.

Міністерство довкілля Єгипту та адміністрація провінції Південний Сінай оголосили про закриття всіх пляжів у Дахабі та заборонили вихід у море дайверів. Час їхнього відкриття залежатиме від дозволу спеціально створеної комісії з розслідування НП. Обмеження не торкнулися відпочивальників на курортах Шарм-ель-Шейха, розташованого за сотню кілометрів.

Відразу після нападу рибалки з гарпунами обстежили акваторію лагуни, але рибина пішла у відкрите море. У місцевому морському заповіднику поява акули не вважають чимось незвичайним: у Червоному морі їх багато, і це нормально. Для захисту людей є одна рекомендація – у разі виявлення хижаків негайно очистити пляж від туристів.