На пляжі Хургади прийшла гігантська акула

Гігантська китова кита припливла до популярних пляжів Хургади, привертаючи увагу туристів. Її поява в прибережних водах Червоного моря стала несподіваним і знаковим моментом, що сприятиме пожвавленню туризму в регіоні, повідомив єгипетський сайт Dostor.

Очевидці, які спостерігали за морською істотою, встигли зробити знімки та зняти відео, щоб опублікувати рідкісне явище у соціальних мережах. На ролики та фотографії звернули увагу інші мандрівники, які заявили, що готові вирушити до Хургади негайно — все заради того, щоб на власні очі побачити цього гіганта.

Як зазначило видання, тигрова акула, яку відпочиваючі не повинні боятися, стала безкоштовною рекламою для єгипетських курортів у вересні. Події, подібні до цього, надають позитивного іміджу і роблять безкоштовну рекламу курортам, що важливо для туристичного сектора.

Нагадаємо, раніше у водах Червоного моря біля популярного курортного міста Хургада в Єгипті камера одного з дайверів зняла появу істоти, що майже зникла з вини людини — русалку — подробиці читайте тут.

Довідка: Китова акула – найбільша з видів акул, її розмір досягає 20 метрів. На відміну від більшості акул, вона харчується планктоном і не становить небезпеки для людини. Мешкає у тропічних водах Світового океану та здійснює далекі міграції. Незважаючи на заборони на її промисел, чисельність гігантських риб продовжує скорочуватися через повільне розмноження та браконьєрство. Чисельність китових акул у світі залишається невідомою.