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У Хургаді під час купання у морі туристи натрапили на “русалку”

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
У Хургаді під час купання у морі туристи натрапили на русалку

У водах Червоного моря біля популярного курортного міста Хургада в Єгипті камера одного з дайверів зняла появу істоти, що майже зникла з вини людини – дюгоня, яку в народі також називають «володаркою морів» або «русалкою». Про це повідомило єгипетське видання El Watan.

Захопленим туристам, які вирушили на морську прогулянку заради зустрічі з «русалкою» минулого вівторка, дуже пощастило. Так, організатор морських прогулянок у Хургаді Ахмед Біджу розповів порталу, що один із виходів катера у відкрите море 18 квітня подарував туристам незабутні емоції побачивши величну і невинну тварину. Відпочиваючі спостерігали за видом морських ссавців, що зникає.

За словами вченого і директора північних заповідників Червоного моря Ахмеда Галлаба, морські «русалки» – це рідкісні морські ссавці, які поки залишаються важливою пам’яткою пляжів Хургади: туристи оплачують морські тури, щоб побачити в природному середовищі тварин, а потім прагнуть погладити їх пам’ять.

Співрозмовник також наголосив на економічній важливості присутності цих морських істот: вони вважаються джерелом національного багатства, які необхідно зберігати в секторі туризму. Згідно з останніми дослідженнями, проста присутність дюгонів в акваторії Червоного моря дає щорічний дохід Єгипту в розмірі $1.2 млн на рік.

Довідка: Дюгонь – травоїдний ссавець, що досягає чотирьох метрів у довжину і має вагу до 600 кг. Ці тварини – корінні жителі Червоного моря, перебувають межі вимирання з вини людини. Здавна дюгонів добували для м’яса, смак і текстура якого нагадувала їм ніжну телятину. У Єгипті про дюгонь відомо давно. З часів фараонів збереглися малюнки, які зображували полювання цих тварин. А в середні віки дюгонів найчастіше зображували у вигляді русалок.

Дюгоні – неквапливі істоти із загону сирен, вони повільно пересуваються, харчуючись рослинністю із дна. В даний час занесені до Міжнародної червоної книги, тому їх вилов категорично заборонено.

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