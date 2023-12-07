На Шрі-Ланці зафіксовано рекордну кількість випадків лихоманки денге

На Шрі-Ланці кількість випадків лихоманки денге, зафіксованих за перші одинадцять місяців 2023 року, досягла найвищого рівня за останні три роки.

При цьому експерти не бачать приводу для паніки: порівняно з минулим роком цифра збільшилася лише на 2%, з 76467 випадків до 78022.

Найбільше заражень лихоманкою денге зафіксовано у Західній провінції — 36 480 випадків, включаючи 16 509 випадків у Коломбо.

Нагадаємо, денге не передається від людини до людини, заразитися лихоманкою можна лише через укус комара.