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У Таїланді вирішили вжити надзвичайних заходів, щоб не допустити розростання епідемії: спецбригадам дозволено вриватися в приватні будинки та готелі

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
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У Таїланді туристів попередили: у країні запрацювали спецбригади по боротьбі з хворобами, що переносяться комахами — і їхнім співробітникам дозволено вриватися в приватні будинки та готелі для дезінфекції. Причина – надзвичайні заходи, вжиті, щоб не допустити розростання епідемії лихоманки денге.

Як пишуть тайські ЗМІ, Міністерство охорони здоров’я ініціювало «агресивну кампанію» зі знищення комарів. Причина в тому, що в Таїланді зафіксовано «загальнонаціональний сплеск» цієї інфекції, зростання випадків становить приблизно 5000 випадків щотижня.

Найбільш постраждалі провінції, в яких активно діятимуть дані бригади, включають Крабі, Пхукет і Бангкок, а також Мехонгсон, Чіангмай, Чіанграй, Нан, Пхаяо, Так, Пхетчабурі, Чонбурі, Районг, Чантабурі, Трат, Убонратчатхані, Сонг.

«Цифри знаходяться на тривожній висхідній траєкторії, зі збільшенням приблизно на 5000 випадків щотижня. Ці цифри межують зі статистикою 2019 року, коли було зареєстровано близько 70 тис. осіб з діагнозом «хвороба» та 70 осіб, які, на жаль, померли протягом 12 місяців», – повідомили в тайському МОЗ.

У тому числі екстрені заходи боротьби передбачають використання спецбригад з Бюро епідеміології та 38 центрів, які відповідають за боротьбу з хворобами, які переносять комахи. Вони направлені в райони, які найбільше постраждали від лихоманки денге.

«Їхня мета полягає в тому, щоб зменшити кількість випадків захворювання за рахунок поєднання знищення комарів та навчання мешканців заходам захисту. «Серед їх широких повноважень — право входити до приватних будинків, готелів та інших місць для введення речовин, спеціально розроблених для знищення комарів та їхніх личинок», – пишуть у тайських ЗМІ.

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