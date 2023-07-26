На курортах Таїланду зростає кількість випадків захворювання на лихоманку Денге

Як повідомляє The Pattaya News, у 18 провінціях Таїланду, включаючи курортні регіони Чонбурі, Пхукет, Крабі та столичний Бангкок, зростає кількість випадків захворювання на лихоманку Денге. Про це заявив тайський Департамент контролю за захворюваннями.

За останні 18 тижнів випадки лихоманки Денге найчастіше виявлялися у восьми провінціях, серед яких Крабі та Пхукет.

Уточнюється, що кількість випадків лихоманки Денге за останні чотири тижні перевищила середню кількість за попередні п’ять років за той же період.

Якщо зростання захворюваності не припиниться, Департамент контролю за захворюваннями має право оголосити райони поширення лихоманки епідемічними зонами.