Мумія із золотим язиком: у Єгипті розкопали нову пам’ятку для туристів

Чергові визначні пам’ятки Стародавнього Єгипту незабаром стануть новою точкою для туристів. Єгипетська археологічна місія, яка працювала в храмі в дельті Нілу в провінції Менуфія, виявила кілька мумій із золотими язиками. Наскільки можна судити це щось нове для Єгипту. Про це повідомили у міністерстві туризму та старожитностей Єгипту.

Як заявили вчені, мумії знайдені в гробницях, що належать до різних епох, у тому числі до пізнього періоду Стародавнього Єгипту та греко-римської цивілізації. На даний момент знахідки будуть піддаватися реставрації, тому що мумії перебували в поганому стані безпеки, тому що колись гробниці зазнавали розграбування. Однак незабаром знахідки будуть представлені для туристів.

Нагадаємо, що нещодавно Єгипет та Національний музей єгипетської цивілізації (NMEC) у Фустаті організували святкування 100-річчя відкриття чи не найгучнішої єгипетської пам’ятки — гробниці фараона Тутанхамона. Грандіозному відкриттю виповнилося рівно сто років, свято зібрало як дослідників, так і туристів.

Також на святі анонсували «великий сюрприз для світової публіки» – оперу «Тутанхамон». Грандіозна подія пройде 3 і 4 березня просто просто неба перед храмом цариці Хатшепсут (в іншій вимові – Хатчепсут) в Луксорі на західному березі Нілу, що вважається стороною мертвих.