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Леонардо Ді Капріо приїжджає до Єгипту: став відомим список інших знаменитостей, яких очікують у країні Пірамід

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Леонардо Ді Капріо приїжджає до Єгипту: став відомим список інших знаменитостей, яких очікують у країні Пірамід

На кліматичний саміт, який зайняв істотну частину готелів Шарм-ель-Шейха і серйозно підняв ціни на курорті, чекають на глав держав і королівських осіб. А також кінозірок. Так, як заявляють місцеві ЗМІ, серед «лідерів із клімату, які можуть взяти участь у саміті», може опинитися Леонардо Ді Капріо, який привернув увагу минулого року на аналогічному заході у Глазго. Тепер він може зробити це знову цього року в єгипетському Шарм-ель-Шейху.

Щодо лідерів держав, то свою участь у саміті підтвердив президент США Джозеф Байден, після першої відмови туди має намір приїхати і новий британський прем’єр Ріші Сунак. «Важливу роль» мають відіграти президент Франції Еммануель Макрон із прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, а також канцлер Німеччини Олаф Шольц. Чекають на конгресі і турецького президента Реджепа Ердогана. А ось представники Китаю, якого призначили головним винуватцем забруднення довкілля, офіційно відмовилися бути присутніми.

З «королівських осіб» британців представить принцеса Беатріс, захоплена питанням захисту довкілля. Обіцяно також і інші представники європейських монархій, що збереглися.

Окремим номером автори підкреслили, що одним із найпомітніших відсутностей буде відома Грета Тунберг, шведська активістка-еколог, яка відома тим, що закликає світових лідерів вжити негайних заходів для пом’якшення наслідків зміни клімату. Вона заявила, що не поїде на саміт із багатьох причин, у тому числі тому, що «простір для громадянського суспільства цього року вкрай обмежений».

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