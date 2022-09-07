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Названо курорти Єгипту, де сонячна радіація зашкалює

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
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Мне еще 2 тачки надо ТО сделать, Мицик и Джип

Туристи, які відпочивають у Хургаді, зазнають найбільшого впливу сонячної радіації. Принаймні такий висновок можна зробити зі звіту єгипетських метеорологів, які ведуть щорічну статистику навколишнього середовища.

Серед інших показників там фіксують щорічний рівень сонячної радіації в містах Єгипту. До них потрапила і Хургада, де виявився найвищий рівень сонячної радіації в Єгипті — він становив 30,6 МДж/м2 на станції моніторингу в Хургаді. Решта лідерів – не курортні міста, так 30,2 МДж/м2 зафіксовано на станції моніторингу Харга, потім 29,8 МДж/м2. м2 на станції моніторингу Фарафра.

До речі, найвища середньомісячна максимальна температура в Єгипті протягом 2020 року склала 43,4 градуси за Цельсієм у липні на станції моніторингу в оазі Харга. А найхолодніше було в Асуані – «всього» 30 градусів Цельсія у липні.

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