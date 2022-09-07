Хто дешевший: розпочалися перегони бюджетних турів на зимовий сезон між Тунісом, Єгиптом і Туреччиною

Перегони за туристів, які мають намір рятуватися від високих цін на газ за межами Європи в теплих країнах, почалася: до Туреччини, яка перша запропонувала спеціальні ціни для європейських пенсіонерів, приєднуються нові країни — Єгипет, Марокко і ще ряд теплих напрямків пропонують «довгограючим» туристам бюджетні ціни на тури – від 18 євро день.

За інформацією турецьких ЗМІ, ціни на відпочинок у Туреччині становлять 599 євро за 22 дні. У єгипетській Хургаді можна провести 60 днів за 1069 євро, тобто за 18 євро на день. Також можна провести 60 днів у Марокко або в Тунісі за 1539 євро або 27-29 євро на день.

При цьому Іспанія скорочує свою участь у цій програмі, а ось Єгипет та Туніс активно розширюють. Так, тепер німецький туроператор FTI пропонує готелі в Агадірі в Марокко і Монастірі і Джербе в Тунісі за привабливими цінами – заявили його туніські представники. У Хаммаметі німецькі туристи можуть провести 60-денний тур у двомісному номері з повним пансіоном за 1069 євро на особу.