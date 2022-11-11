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ЄгипетТуризм

Гола туристка у пірамід викликала переполох у Єгипті

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Гола туристка у пірамід викликала переполох у Єгипті

Черговий переполох і навіть скандал з оголенням розгортається в Єгипті: чергова іноземна туристка і фотоблогер опублікувала у своїх акаунтах власні фотографії в оголеному вигляді на тлі Пірамід Гізи і поскаржилася на місцеву владу. У результаті розгорнулася бурхлива полеміка.

Як поскаржилася блогер, їй не давали увійти до району археологічних пірамід за «ненадівання ліфчика». Крім того, за її словами, від неї зажадали, щоб вона видалила свої фотографії.

Міністерство туризму та старожитностей у свою чергу повідомило, що туристку в районі пірамід було виявлено абсолютно оголеною. Як заявив співробітник адміністративної служби безпеки в районі пірамід Гізи, «туристка повністю роздяглася і спробувала сфотографуватися перед Сфінксом». Вони також підтвердили, що туристці було наказано негайно одягнутися. Блогеру також повідомили, що це явно порушення.

Її позування в голому вигляді «є кримінальним злочином відповідно до єгипетських законів, звичаїв та традицій», заявила влада. При цьому наголошується, що жодних санкцій до туристки не застосовувалося, їй було «дозволено завершити відвідування археологічної зони без жодних перешкод».

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