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Єгипетський курорт відвідала рекордна кількість туристів за вихідні

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Хургада прийняла рекордну кількість туристів

Як повідомляють єгипетські ЗМІ, курорт Хургада минулими вихідними прийняв рекордну кількість відпочиваючих.

У суботу 1 жовтня 17 000 європейських туристів прибули до аеропорту курорту Хургада на 112 рейсах. Це найбільша кількість тих, хто прибув за останні півроку.

Найчастіше на відпочинок із Європи до Хургади приїжджали туристи з Німеччини. Готелі та інші об’єкти розміщення курорту також повідомляють про високе завантаження.

Наголошується, що єгипетський туризм зараз поступово відновлюється після пандемії коронавірусу.

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