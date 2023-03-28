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Єгипет запроваджує для туристів 5-річну візу, названа вартість

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Єгипет запроваджує для туристів 5-річну візу, названа вартість

Вперше у своїй історії Єгипет вводить для туристів 5-річну візу, а також розширює список країн, кому буде доступна туристична віза після прибуття. Вартість нової довгострокової візи також названа – туристу вона обійдеться у $700. Про це заявили в агентстві MEHA, цитуючи слова Ахмеда Ісси, міністра туризму та старожитностей Єгипту.

«П’ятирічна багаторазова віза буде доступна за 700 доларів, а одноразова 30-денна віза після прибуття тепер може бути отримана більш ніж 180 країнами за 25 доларів», – заявив єгипетський міністр туризму.

Він зазначив, що всі ці події «є частиною стратегії розвитку туризму, найважливішого джерела іноземної валюти та робочих місць для економіки Єгипту, яка постраждала від наслідків пандемії Covid-19 та російсько-українськї війни».

Нагадаємо, в рамках цієї стратегії розраховує збільшувати кількість туристів щорічно на 25-30% і досягти 30 млн. до 2028 року. На даний момент приріст турпотоку в січні-лютому зафіксовано на рівні більш ніж 30%.

Потік туристів збільшився із таких країн, як США, Великобританія, Саудівська Аравія, Німеччина, Франція, Італія та Іспанія. Так, кількість італійських туристів збільшилась на 250%. Також у Єгипті сподіваються на повернення китайських туристів, яких вважають потенційно одним із найбільших ринків. 2019 року Єгипет прийняв близько 220 тис. китайських туристів.

Пан Ісса додав, що він упевнений, що Єгипет досягне мети в 15 мільйонів туристів цього року, що зробить цей рік рекордним. «Навіть із зменшенням російського турпотоку (падіння на 40%) результати показують, що ми зможемо досягти чи перевершити нашу мету, дасть Бог у 2023 році», — сказав він.

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