Єгипет за підсумками року має намір прийняти рекордну кількість туристів

За підсумками поточного року влада Єгипту розраховує прийняти 15 млн туристів. Про це розповіли у місцевому Управлінні з туризму.

У першій половині 2023 року Єгипет відвідали понад 7 млн іноземних гостей.

Влада Єгипту уточнює, що в популярні у туристів міста були вкладені значні кошти, у тому числі на відновлення та розвиток археологічних об’єктів та відкриття нових музеїв та готелів.

Нагадаємо, за версією Lonely Planet Єгипет у 2024 році буде найкращим турнапрямком світу за співвідношенням ціни та якості.