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Єгипет за підсумками року має намір прийняти рекордну кількість туристів

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Єгипет за підсумками року має намір прийняти рекордну кількість туристів

За підсумками поточного року влада Єгипту розраховує прийняти 15 млн туристів. Про це розповіли у місцевому Управлінні з туризму.

У першій половині 2023 року Єгипет відвідали понад 7 млн іноземних гостей.

Влада Єгипту уточнює, що в популярні у туристів міста були вкладені значні кошти, у тому числі на відновлення та розвиток археологічних об’єктів та відкриття нових музеїв та готелів.

Нагадаємо, за версією Lonely Planet Єгипет у 2024 році буде найкращим турнапрямком світу за співвідношенням ціни та якості.

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