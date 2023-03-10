Єгипет почав роздавати громадянство за гроші

Єгипетська влада запропонувала іноземним громадянам паспорт та громадянство в обмін на інвестиції. Проте блогерка підрахувала, що через шлюб із єгиптянином стати повноправним жителем країни пірамід дешевше як мінімум у 770 разів.

Згідно з розрахунками блогерки, що проживає в Єгипті, мінімальний поріг входу для отримання зеленого паспорта цієї країни складе $250 тис. Отже, наступні способи:

Купити нерухомість у Єгипті на $300 тис.

Брати участь в інвестиційному проекті в країні на суму від $350 тис. плюс 100 тис. потрібно перерахувати до скарбниці — внесок неповоротний.

Внести до скарбниці держави $500 тис. на три роки. Після чого їх повернуть, але без відсотків і не в доларах, а в єгипетських фунтах за поточним курсом. Як відомо, у

Єгипті останніми роками висока інфляція.

Віддати державі безоплатно $250 тис. Влада суму не повертає.

Однак є більш дешевий і швидкий спосіб отримати місце під спекотним єгипетським сонцем. Ціна питання – $323 за поточним курсом. «Можна вийти заміж за єгиптянина та отримати громадянство через 2 роки. За 10 тис. фунтів ($323 за актуальним курсом, що як мінімум у 770 разів дешевше за мінімальну вимогу до витрат на паспорт). І навіть іспит на знання мови складати не треба. До того ж раніше громадянство для дружин коштувало копійки… коли підняли до 10 тис., народ дико обурювався», — розказала туристка блозі на .

Втім, туристична вигода від придбання єгипетського паспорта є сумнівною. У світовому рейтингу сили паспортів у 2023 році документ країни пірамід зайняв лише 72 місце із загальним балом мобільності 65: 19 країн надають безвізовий доступ, 46 — вимагають оформити візу після прибуття, 133 — вимагають візу. При цьому єгиптяни можуть подорожувати на спрощених умовах головним чином лише у країни третього світу та малі держави.