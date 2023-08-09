Дуже спекотно: у Єгипті туристів попередили про температурну аномалію

«Дуже спекотну погоду» з аномальною для Єгипту високою вологістю пообіцяло туристам, які відпочивають на курортах Єгипту Метеорологічне управління країни. Згідно з заявою управління, найспекотніші дні припадуть на середу та четвер, при цьому в цілому на курортах збережеться дуже спекотна погода та підвищення вологості протягом дня, що посилює відчуття спеки. Подекуди можливі навіть дощі та туман — у тому числі на дорогах до Каїра та Абу-Сімбела, де можуть опинитися екскурсанти.

Наприклад, згідно з попередженням відомства, максимальна температура в Шарм-ель-Шейху досягне 40 градусів. При цьому поверхні на сонці можуть нагріватись до +60 і вище. У Хургаді максимум також близько +41. У Луксорі туристи просто ризикують – там обіцяно +45.

При цьому до вихідних у Шарм-ель-Шейху “похолодає” до +34-35 градусів, але наступного тижня знову обіцяють +37. У Хургаді температури майже аналогічні. Море прогріте майже до +30, тож охолодитись у ньому проблематично — і, зрозуміло, туристів попереджають про високоактивне сонце. Вночі на курортах, до речі, теж спекотно – нижче +30 термометр не опуститься.

«Охолодитись» туристи, які відпочивають у Шарм-ель-Шейху зможуть хіба що на екскурсіях у Сінай, при зустрічі світанку на горі – там уночі обіцяно лише +16.